D'Elicio, 25 anni di Cus Torino: "Un quarto di secolo fa cominciava la vocazione sportiva della città. Universitaria anche grazie a noi"

Torino vocata allo sport

Non è solo ricreazione

" Quello che abbiamo fatto fino a oggi ci ha permesso, come Cus, di dimostrare quanto può fare lo sport universitario. Non è solo ricreazione. Altri atenei forse sono più indietro, ma noi abbiamo fatto moltissimo ".

Città universitaria anche grazie a noi

Il Cus è stata una forza anche per quanto riguarda l'immagine di Torino città universitaria: " Lo dicevamo dieci anni fa, quando non lo pensava nessuno. Ora lo dicono tutti ".

Tennis sì, rugby forse

E se ci si gode le Atp Finals, non mancano le dolenti note. Torino è l'unica città a non avere un campo da rugby, "ma abbiamo fatto il possibile per portare qui Italia-Nuova Zelanda. Speriamo che questo possa muovere le acque per creare una casa del rugby, per allenamenti e gare anche internazionali".