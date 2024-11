“Rendere visibili gli invisibili”: l'evento del Forum del Volontariato per aiutare la raccolta fondi 2024

Il Forum del Volontariato di Torino è lieto di annunciare il primo evento della raccolta fondi 2024, “Rendere visibili gli invisibili”, destinato a sostenere azioni con e per le persone senza dimora ospitate nelle case di prima accoglienza. L'iniziativa si svolgerà sabato 16 novembre, dalle ore 10 alle 18, presso l’Educatorio della Provvidenza, in Corso Trento 13 a Torino.

Lo Swap Party è un'occasione per scambiare abiti usati in buono stato, dando una nuova vita a capi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati. In un’epoca in cui la sostenibilità è sempre più al centro dell’attenzione, il Forum del Volontariato offre ai cittadini la possibilità di rinnovare il guardaroba in modo etico, senza sprechi e contribuendo alla raccolta fondi per sostenere le attività di volontariato sul territorio torinese.