Rivoli celebra la Festa dei Diritti dei Bambini

La Città di Rivoli è lieta di annunciare la Festa dei Diritti dei Bambini, che si terrà sabato 23 novembre, dalle ore 10 alle 12, presso la Biblioteca Comunale di Corso Susa 132.

L’evento, promosso dal “Tavolo pedagogico di collaborazione e confronto educativo 0-6”, rappresenta un momento di incontro e riflessione dedicato ai bambini e alle famiglie, con il coinvolgimento attivo di tutti i servizi educativi pubblici e privati del territorio.

Un anno di riflessione sui diritti e i bisogni delle famiglie

Nel corso dell’ultimo anno, il Tavolo 0-6 ha intrapreso un processo partecipato per analizzare i bisogni e i diritti dei bambini e delle loro famiglie, promuovendo una comunità educante inclusiva e di qualità. A partire da un questionario diffuso tra le famiglie nel dicembre 2023, sono emerse preziose indicazioni sui servizi educativi locali, le necessità dei genitori e il desiderio di partecipazione alla vita della comunità.

La Festa dei Diritti dei Bambini segna l’inizio di una nuova annualità di lavoro, che vedrà un maggiore coinvolgimento delle famiglie e delle realtà educative del territorio.

Programma dell’evento

L’iniziativa propone numerose attività dedicate alle famiglie e ai più piccoli:

Spazi informativi per conoscere i servizi educativi 0-6 del territorio.

Letture per bambini 0-3 anni e laboratori creativi per bambini 3-6 anni .

Esposizione della mostra “I diritti di noi bambini” , a cura delle scuole dell’infanzia di Rivoli.

Presentazione delle riflessioni e dei bisogni raccolti dalle famiglie nell’ultimo anno.

Cerimonia di messa a dimora dell’Albero di Falcone, donato dall’Arma dei Carabinieri. Questo gesto simbolico testimonia l’impegno per la legalità e la salvaguardia dell’ambiente, sensibilizzando anche i più giovani al valore della responsabilità civile.

Un impegno condiviso per il futuro

La Festa dei Diritti dei Bambini rappresenta un’occasione unica per rafforzare il dialogo tra genitori e servizi educativi, consolidando il senso di appartenenza a una comunità che pone i diritti dei più piccoli al centro del proprio agire.

L’Assessore all’Istruzione, Lidia Zanette, ha dichiarato: «Questa giornata è il simbolo del nostro impegno per garantire a tutti i bambini un’educazione di qualità e un ambiente accogliente, dove i loro diritti siano riconosciuti e valorizzati. Lavorare insieme, come comunità educante, è fondamentale per costruire un futuro inclusivo e rispettoso delle diversità. Invito tutte le famiglie a partecipare: è un’opportunità per incontrarsi, conoscersi e condividere valori che ci uniscono».