Collegno, per fare un albero ci vogliono 470 kg di sughero: piantumata una pianta

“Il patto di collaborazione sottoscritto con l'associazione degli Ecovolontari non è il solo: nei prossimi giorni metteremo a dimora molte altre piante donate da diverse associazioni, gruppi politici ma anche da semplici cittadini – spiega l’Assessore all’Ambiente Roberto Bacchin. “La piantumazione di questo esemplare di Cercis Siliquastrum (conosciuto anche come albero di Giuda) è però speciale: l'albero è stato acquistato grazie alla raccolta di 470kg di sughero in diversi negozi collegnesi, scuole, sedi comunali e all'UniTre. Insomma, grazie all'impegno di tutta la comunità cittadina dal sughero dei tappi è nato un nuovo albero, che fiorirà in primavera colorando di rosa l'area antistante al Circolo Terracorta tra corso Togliatti e via Moncenisio”.