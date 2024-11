FILM - Giurato numero 2, ancora un "ultimo" capolavoro firmato Clint Eastwood

Ogni nuovo film del grande Clint Eastwood viene definito come l'ultimo della sua straordinaria carriera, ma il grande regista americano ci smentisce sempre e vedendo i risultati di Giurato numero 2 fa bene a farlo.

Giurato numero 2 ha la sinossi classica dei legal drama americani, che spesso si ispirano a capolavori come La parola ai giurati di Sidney Lumet. Il filo conduttore del film è però il labile confine tra verità e giustizia che turba la coscienza del protagonista per tutto il lungometraggio, tema sul quale Eastwood si è volutamente soffermato per raccontare tutta la complessità di questa vicenda, fortemente condizionata dal lato più imprevedibilmente umano dei protagonisti.