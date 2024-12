Nova Coop dona oltre 50mila euro al Sermig

Questa mattina il direttore delle Politiche sociali di Nova Coop Carlo Ghisoni e il responsabile area Ipermercati Online e Innovazione, Cristian Laurenza, assieme a una delegazione di soci Coop volontari, hanno simbolicamente donato al Sermig Arsenale della Pace un assegno di 50.925,53 euro, corrispondente all’importo totale dei premi non ritirati del concorso “Spesa che sorpresa”, terminato il 26 giugno scorso.

La somma è stata devoluta in carte regalo Coop di pari importo che hanno scadenza da qui a due anni e che potranno quindi essere usate dall’Arsenale della Pace per fare acquisti dei materiali di cui ha bisogno presso la rete Nova Coop senza alcuna limitazione merceologica.

In occasione della Giornata nazionale del Volontariato, una delegazione di soci Coop ha fatto un tour dell’Arsenale. Alcuni dei soci presenti hanno rievocato l’inaugurazione dell’Arsenale ancora diroccato nell’estate 1983, quando avevano partecipato alle opere di recupero scartavetrando i mattoni dell’edificio. In seguito, è avvenuta la consegna dell’assegno nelle mani del fondatore del Sermig Ernesto Olivero e della presidente Rosanna Tabasso.

Una collaborazione stabile tra Sermig e Nova Coop è nata due anni fa in occasione dell’impegno comune per rispondere all’emergenza umanitaria derivata dallo scoppio della guerra in Ucraina. Da allora, si è concretizzata in numerose iniziative quali la raccolta di materiali scolastici in occasione del “Dona la Spesa per la Scuola”, che ha permesso di donare 1000 kit scolastici alle famiglie del quartiere e inviare ulteriore materiale in Ucraina. Più in generale il contributo offerto da Nova Coop in termini di prodotti donati contribuisce all’approvvigionamento dell’emporio presente all’interno del Sermig, punto di riferimento per la spesa di 800 famiglie in situazione di difficoltà.

I soci Coop volontari sono circa 550 soci della Cooperativa, organizzati in 42 Presìdi territoriali, che svolgono attività a supporto di iniziative solidali per il proprio territorio, oltre a contribuire attivamente alla promozione delle campagne Coop.

I dirigenti Nova Coop Carlo Ghisoni e Cristian Laurenza commentano:

<Siamo particolarmente felici di donare questi fondi al Sermig, un'associazione con cui collaboriamo da tempo e che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la città di Torino. Scegliere di destinare i premi non ritirati al Sermig è stato naturale: sappiamo che questi fondi saranno utilizzati al meglio per sostenere le tante iniziative che l'Arsenale porta avanti a favore delle persone più fragili>.

Il fondatore del Sermig Ernesto Olivero e la presidente Rosanna Tabasso dichiarano:

<Ringraziamo di cuore Nova Coop per questa generosa donazione che conferma ancora una volta il rapporto che abbiamo costruito. Grazie alla fiducia dei soci Coop, useremo queste risorse per continuare a offrire un sostegno concreto a chi vive situazioni di difficoltà nella nostra città>.