Quando verranno illuminati gli attraversamenti pedonali a Luserna San Giovanni? Lo chiede la minoranza in un’interrogazione

“Quando verranno illuminati gli attraversamenti pedonali più pericolosi in centro a Luserna San Giovanni? Quali sono gli interventi che la maggioranza ha in serbo per prevenire gli investimenti?” queste le domande alla base dell’interrogazione che la minoranza ha presentato in vista del prossimo Consiglio comunale in programma mercoledì 18 dicembre. Si tratta di un tema che periodicamente torna attuale soprattutto sulla strada provinciale 161 che percorre il centro del paese.

“Gli investimenti mortali sono stati tre o quattro negli ultimi dieci anni e numerosi sono quelli accaduti soprattutto nel periodo invernale ma che fortunatamente non sono stati altrettanto gravi” incalza il capogruppo della minoranza, Maurizio Caffaro. Solitamente gli automobilisti sostengono di non aver visto il pedone sull’attraversamento: “Dobbiamo tenere conto che sulla nostra provinciale circolano circa 20.000 auto al giorno. Il traffico quindi è intenso e può capitare che un automobilista rimanga ‘abbagliato’ dalle luci delle macchine che procedono nel senso di marcia opposto” spiega Caffaro. Per questo la richiesta della minoranza è di migliorare l’illuminazione in prossimità delle strisce pedonali: “La zona più critica è proprio la strada provinciale 161 nel tratto dall’intersezione con Via Malan, fino all’intersezione con Viale dei Tigli, e gli attraversamenti più pericolosi sono soprattutto quelli all’altezza del ristorante La Ghironda, del negozio di Peyretti, del Bar Elda e della rotonda del centro” dettaglia Caffaro.

Il sindaco di Luserna San Giovanni, per il momento, non vuole rilasciare commenti sull’argomento: “Risponderemo all’interrogazione nella sede opportuna che è il Consiglio comunale e prima, comunque, dobbiamo confrontarci all’interno della maggioranza”.