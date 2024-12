Nel 2025 le associazioni della Circoscrizione 8 traslocano in una nuova sede

Proseguono al civico 18 di corso Moncalieri i lavori di manutenzione che porteranno alla nascita della nuova casa delle associazioni della Circoscrizione 8. I locali all’interno, un tempo sede degli uffici tecnici del centro civico, stanno infatti subendo una profonda riqualificazione. I cantieri dovrebbero terminare entro la fine del 2024 restituendo, così, oltre 500 metri quadrati di spazi al territorio.

Il trasloco

Ma come si è arrivati a questa scelta? Ricordiamo che la Otto in questi giorni è stata chiamata a restituire l’immobile ex Dazio di corso Moncalieri 80 alla Città di Torino che al suo interno ospiterà una stazione dei vigili del fuoco. Così la Circoscrizione 8 si è trovata nelle condizioni di dover trovare una nuova location alle sue associazioni. E la scelta è ricaduta sul civico 18, già sede di una serie di realtà sportive e culturali (il circolo di canottaggio Amici del Fiume, i papà del calcetto, il centro di protagonismo giovanile Cap10100).

Novità dal 2025

Come detto il trasferimento delle varie realtà sarà imminente. A tal proposito i locali interni sono stati oggetto, nei giorni scorsi, anche di un sopralluogo utile a verificare lo stato di avanzamento dei lavori. “Dal nuovo anno - spiega il presidente della 8, Massimiliano Miano -, tutte le associazioni che vorranno occuparsi del nostro territorio, troveranno spazio in una nuova location attrezzata, nel cuore pulsante di Borgo Po”.

L’avviso pubblico

L’avviso pubblico è online. Tutte le associazioni che fanno attività di ricaduta sul territorio possono partecipare, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2024. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite il portale “TorinoFacile” accedendo dal seguente link: https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/istanze-alle-circoscrizioni. Una volta effettuato l'accesso attraverso Spid, Cie o Cns sarà possibile inoltrare l'istanza compilando accuratamente tutti i campi richiesti. Istanze presentate con modalità differenti non saranno accolte. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 dicembre 2024.