Chivasso pronta ad ospitare il Festival della Letteratura 2025: i nuovi eventi da Paolo Mieli ad Alice Basso

Anche per il 2025, continua a riservare appuntamenti di rilievo il Festival della Letteratura “Chiavi di Lettura” promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chivasso. «Apriamo il nuovo anno con grandi personalità dell’editoria italiana – commenta con soddisfazione il sindaco Claudio Castello – in coerenza con la valenza sociale e di crescita civica che riconosciamo alla lettura. Gli eventi, che godono anche della promozione del Salone Internazionale del Libro nel circuito “Luci sul Festival”, abbracciano generi e tematiche diverse, tutti dotati di magnetismo narrativo sui lettori e sul pubblico di Chiavi di Lettura».

«Il primo appuntamento della seconda parte del festival – ci svela l’assessore alla Cultura Gianluca Vitale - vedrà arrivare nella nostra città un grande scrittore e storico conosciuto al grande pubblico anche per le sue numerose presenze sul piccolo schermo. Infatti il 15 gennaio Paolo Mieli sarà a Chivasso e come assessore alla Cultura sono felice e particolarmente soddisfatto della sua presenza nel nostro cartellone. Dopo Gratteri e Barbero – continua il componente della Giunta Castello -, si aggiunge un altro pezzo da novanta nel nostro festival che vede tantissimi scrittori tutti di altissimo livello. Un programma ricco e variegato nel quale non poteva mancare la sezione legalità che ho voluto fermamente che pervadesse tutte le manifestazioni artistiche della città. Chivasso si pone al centro dei grandi eventi e della cultura e il 2025 inizia sotto i migliori auspici con grandi eventi all'orizzonte. Dico sempre – conclude l’assessore Vitale - che l'arte e la cultura passano da Chivasso perché crediamo nel valore universale che rappresentano».

Appuntamento dunque per mercoledì 15 gennaio, alle ore 21, quando nel Teatrino Civico, Paolo Mieli presenterà il suo ultimo, libro edito da Rizzoli, “Fiamme dal passato – Dalle braci del Novecento alle guerre di oggi”. Dialogherà con l’autore il giornalista Marco Bogetto. Per partecipare all’evento, le prenotazioni si apriranno mercoledì 8 gennaio alle ore 9.

Dopo essere intervenuto alla cerimonia pubblica del centenario dell’omicidio di Giacomo Matteotti con un’anticipazione interessante del suo libro, il docente Fabio Fiore approfondirà “L’affaire Matteotti – Storia di un delitto” venerdì 24 gennaio, alle ore 18, nella biblioteca civica Movimente. Nel corso dell’appuntamento letterario, è prevista la partecipazione straordinaria di Vittoria Gorgerino, mentre Marco Adorno di Faber Teater leggerà alcuni passi dell’opera. Mercoledì 19 febbraio, alle ore 18, sempre al Mome, Manuela Manera presenterà “Fa differenza. Comunicazione corretta e lotta di classe”.

L’esperta di Linguistica e di Gender studies ripercorre le ragioni alla base della necessità, oggi più che mai, di attribuire un peso politico alla comunicazione pubblica. E se è vero che la lingua è un fondamentale strumento di gestione del potere, usare un’espressione al posto di un’altra fa differenza. Lunedì 3 marzo, alle ore 21, sul palcoscenico del Teatrino Civico salirà un’autrice da mezzo milione di copie vendute, Alice Basso con il suo “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris”, opera edita da Garzanti ed opzionato dalla più importante casa di produzione cinematografica italiana prima ancora della pubblicazione. In uscita il prossimo 21 gennaio, il romanzo prende il nome dagli orologi puntati dalla protagonista per ricordarsi di lavorare, mangiare, andare a letto, smettere di pensare.