Corso Cosenza, servono 900mila euro (e 5 anni di lavori) per mettere in sicurezza il viale

Illuminazione di corso Cosenza, quanto mi costi! Per mettere in sicurezza il vialone che divide Santa Rita con Mirafiori serviranno cinque anni e 900mila euro di intervento. Lo ha spiegato, in una commissione pubblica, l’assessore alla Viabilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta, rispondendo agli appelli del presidente del Circoscrizione 2, Luca Rolandi, e del vicepresidente, Alessandro Nucera.

11 incidenti

La sicurezza in corso Cosenza non è un optional. Lo dicono i numeri snocciolati a Palazzo Civico. In prossimità di via Don Grioli si sono verificati 4 sinistri con pedoni coinvolti. All’angolo con via Sarpi, invece, risultano 7 i passanti coinvolti in incidenti. Al contrario all’angolo con via Agricola cambia la musica: grazie a un impianto di illuminazione perfettamente funzionante non si sono mai verificati problemi.

I problemi

Per Nucera “l’illuminazione pubblica è scadente, l’impianto è vecchio e la luce è presente solo nella banchina di sosta”. Da qui Foglietta ha spiegato come un progetto per i due incroci pericolosi ci sia. In corso Cosenza, all’altezza via Don Grioli, si lavora per un intervento di realizzazione di un impianto luminoso con restringimento della carreggiata. Per l’incrocio con via Sarpi è allo studio l’inserimento di un semaforo. “Non possiamo impegnare l’80% dei nostri fondi su corso Cosenza - così Foglietta -, considerando che in città abbiamo strade che sono addirittura prive di pali della luce. Tuttavia proveremo a chiedere a Iren se si può dividere il piano lavori in lotti, ma serviranno 5 anni”.

Opzioni sicurezza