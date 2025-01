Cede una ringhiera in Barriera di Milano: operaio 57enne muore mentre ristrutturava un balcone

Un tragico incidente quanto accaduto oggi, venerdì 24 gennaio, in Barriera di Milano. In uno stabile di via Valdengo 5, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione di una balconata, Sergio Michele, un operaio di 57 anni, titolare di una ditta individuale, residente a Venaria è caduto nel vuoto probabilmente a causa del cedimento di una ringhiera al quarto piano.



L'allarme è stato lanciato questa mattina alle ore 11,40. Per i rilievi del caso stanno procedendo i carabinieri di Barriera di Milano e i tecnici dello Spresal.