Chivasso con il suo dolce tipico in Arabia Saudita, presente nella tappa di Jeddah dell’Amerigo Vespucci

Con orgoglio e una forte dose di tradizione, partendo da un’idea di Emanuele Cigliuti, Chivasso ha visto il suo dolce tipico approdare in Arabia Saudita, a Jeddah, nella prestigiosa cornice dell'ultima tappa del tour mondiale dell'Amerigo Vespucci con i Nocciolini della pasticceria Bonfante, del Dolce Canavese e della Dolciaria Fontana. Lo storico veliero, simbolo della nostra Marina Militare, continua ad essere ambasciatore del Made in Italy nel mondo e, questa volta, accanto alla sua maestosa presenza, ha portato anche le eccellenze gastronomiche piemontesi.

Il meglio della nostra cultura gastronomica

La Regione Piemonte ha giocato un ruolo da protagonista anche in questa trasferta internazionale. In un evento esclusivo sottobordo della nave, organizzato in banchina, si è svolta una cena per presentare il meglio della nostra cultura gastronomica con la partecipazione del vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, e dell’assessore al Turismo, Marina Chiarelli.

Accanto all'Amerigo Vespucci, si è svolto l’importante progetto del Villaggio Italia, l’Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale delle eccellenze italiane. Questo progetto, fortemente voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha visto l’adesione di ben 12 Ministeri e ha dato vita a un'opportunità unica per i visitatori di esplorare la bellezza dell'Italia in tutte le sue sfaccettature.

Legame Italia e Arabia Saudita

Arte, cultura, musica, patrimonio enogastronomico, cinema, tecnologia e ricerca scientifica: ogni aspetto della straordinaria identità è stato celebrato e l’evento di Jeddah ha rappresentato un ulteriore passo in avanti per promuovere la Nazione nel mondo. Questa trasferta internazionale non è stata solo un’occasione per celebrare l’eccellenza, ma anche per consolidare i legami tra Italia e Arabia Saudita, in nome della tradizione e innovazione.