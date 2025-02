Aria di Olimpiadi in Borgo Filadelfia, nasce una nuova disciplina sportiva: "salta la m***a"

Quando anche la pazienza raggiunge il suo limite, lascia spazio al sarcasmo. Succede tra le vie di Borgo Filadelfia, dove sempre più spesso chi cammina sui marciapiedi si trova costretto a fare lo slalom tra "testimonianze" piuttosto evidenti di cani che sono passati da quelle parti, al guinzaglio di padroni con scarsissimo senso civico.



Cartelli di protesta

E' così qualcuno ha pensato di passare al contrattacco, attaccando alle pareti di alcuni palazzi un cartello che, solo in apparenza, invita i passanti a unirsi a una nuova tipologia di disciplina sportiva. "Gioca anche tu a Salta la merda", dice il cartello. Che spiega poi nel dettaglio: "Passatempo ludico gratuito gentilmente offerto da padroni maleducati di affettuosi cagnolini".



Storia vecchia

D'altra parte, quella delle deiezioni canine sui marciapiedi è storia vecchia, che purtroppo non perde mai d'attualità. Ha ispirato addirittura canzoni demenziali (chiedere a Elio e le storie tese), ma soprattutto non sembra trovare soluzione, soprattutto nelle strade meno trafficate e dunque lontane da occhi indiscreti. La cornice ideale per chi vuole farla franca, venendo meno all'obbligo di raccolta (e relativa deposizione nel cestino) di quanto prodotto dal proprio animale domestico.

Solo in borgo Filadelfia, zone particolarmente "pericolose" da questo punto di vista sono i marciapiedi lungo lo stadio del Fila, soprattutto su via Giordano Bruno, così come lungo il marciapiede opposto, che costeggia la ex Dogana.