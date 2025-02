Tutela della collina morenica: avviato il percorso per la Zona Naturale di Salvaguardia

La scorsa settimana (martedì 4 febbraio) si è tenuto, presso la Sala Giunta del Comune di Rivoli, il primo incontro tra i sindaci dei Comuni parte del cui territorio insiste sulla Collina Morenica. Obiettivo della riunione, con Rivoli Comune capofila, è stato l'avvio del percorso per l'istituzione della Zona di Salvaguardia della Collina Morenica. Un obiettivo fondamentale per la tutela e la salvaguardia di un territorio di straordinaria importanza ambientale e geologica, essenziale per la biodiversità del nostro territorio.

La costituzione di una Zona Naturale di Salvaguardia avvia un percorso concreto di tutela ambientale, senza introdurre eccessivi vincoli normativi, ma garantendo strumenti efficaci per la protezione, la valorizzazione e la promozione di quest’area. La Zona Naturale di Salvaguardia rappresenterà anche uno strumento per la valorizzazione dei sistemi agro-forestali esistenti, per il sostegno dell'economia delle imprese del territorio e per promuovere e sviluppare le potenzialità ricettive dell'area; sempre con una particolare attenzione alla sostenibilità e a un equilibrato rapporto con il territorio e le sue risorse.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Avigliana, Bruino, Rivalta, Sangano, Trana e Villarbasse.

Il Sindaco di Rivoli, Alessandro Errigo, ha dichiarato: "Oggi abbiamo avviato un percorso fondamentale per la tutela e la valorizzazione della Collina Morenica. La sinergia tra Comuni è un elemento imprescindibile per dare forza a questo progetto e garantire che il nostro patrimonio naturale venga preservato per le future generazioni. L’obiettivo non è solo proteggere l’ambiente, ma anche promuoverlo e renderlo un’opportunità di crescita per tutto il territorio. Continuiamo a lavorare con determinazione affinché questa iniziativa diventi una realtà condivisa e concreta".