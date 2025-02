Dal ritorno dei nazionalismi all’alternativa federale europea

“L’Europa così com’è non funziona, perché è un corpo senza testa. Ma le sfide importanti di oggi, come energia o migrazioni, chiedono una risposta forte che i singoli Stati non possono dare”. Giovanni Trinchieri del Movimento Federalista Europeo (Mfe) introduce così un ciclo di 4 eventi in diverse zone del Pinerolese e della cintura di Torino per riflettere sull’attualità e portare il messaggio federalista: “Saranno occasioni per raccontare la nostra visione, raccogliere perplessità e confrontarsi in vista del nostro congresso nazionale di Lecce dal 28 al 30 marzo”.

Il primo incontro si terrà domani, giovedì 13, nella Galleria Scroppo di via Roberto D’Azeglio 10 a Torre Pellice. Lo stesso Trinchieri e Mercedes Bresso saranno i protagonisti di ‘Dopo ottanta anni di pace il ritorno dei nazionalismi e la guerra mondiale a pezzi’. L’appuntamento sarà alle 20,45 come gli altri 3, che si terranno il 27 febbraio a Cumiana, in via Boselli 23, dove interverranno Nadia Gallo e Giulia Rossolillo su ‘Le istituzioni europee: come funzionano, come possono diventare migliori’; il 6 marzo a Orbassano in via Cruto 6 con Andrea Geuna e Magda Zanoni che parleranno de ‘La difesa e la sicurezza, i diritti civili e sociali, le risorse economiche’; il 13 marzo in viale Giolitti 7 a Pinerolo con il congresso aperto del Mfe Pinerolese in vista dell’appuntamento di Lecce.

Queste non sono le uniche iniziative che il gruppo territoriale ha in mente: si sta lavorando con diverse forze politiche, sociali e culturali per costituire un Coordinamento per l’Europa federale, democratica e sovrana.