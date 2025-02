Sanremo 2025, vince Olly con "Balorda Nostalgia". Niente da fare per il torinese Willie Peyote

È Olly a vincere la 75^ edizione del Festival di Sanremo. Balorda Nostalgia è stato il brano più votato dalla sala stampa, web tv, radio e dal pubblico.

Sul podio troviamo al secondo posto Lucio Corsi con Volevo essere un duro e al terzo Brunori Sas con L'albero delle noci

Niente da fare per Willie Peyote, unico piemontese in gara, con il suo brano Grazie ma no grazie, uno dei pochi testi “sociali” di Sanremo 2025. Il cantautore torinese si è piazzato sedicesimo

Una canzone ironica e divertente, un po' diversa dal classico repertorio di Peyote per invitare la persone a comunicare meglio.

Ecco tutta la classifica:

1. Olly

2. Lucio Corsi

3. Brunori Sas

4. Fedez

5. Simone Cristicchi

6. Giorgia

7. Achille Lauro

8. Francesco Gabbani

9. Irama

10. Coma_Cose

11. Bresh

12. Elodie

13. Noemi

14. The Kolors

15. Rocco Hunt

16. Willie Peyote

17. Sarah Toscano

18. Shablo ft Joshua, Tormento e Guè

19. Rose Villain

20. Joan Thiele

21. Francesca Michielin

22. Modà

23. Massimo Ranieri

24. Serena Brancale

25. Tony Effe

26. Gaia

27. Clara

28. Rkomi

29. Marcella Bella