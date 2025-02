A dieci anni dalla sua scomparsa, Luca Ronconi viene ricordato a Torino: un suo spettacolo proiettato al Cinema Massimo

In occasione del decennale dalla scomparsa di Luca Ronconi (1933–2015), il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Rai Cultura, il Museo Nazionale del Cinema e il Centro Teatrale Santacristina, ricorda il grande regista e intellettuale che dal 1989 al 1994 ha diretto lo Stabile torinese e per il quale ha firmato, nel corso della sua carriera, produzioni memorabili.

Mercoledì 19 febbraio alle 20.30 al Cinema Massimo verrà proiettato in anteprima Il silenzio dei comunisti di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin, per la regia di Luca Ronconi e l’interpretazione di Luigi Lo Cascio, Maria Paiato e Fausto Russo Alesi, produzione teatrale Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, progetto editoriale di Felice Cappa e Alida Fanolli, regia televisiva Emanuele Garofalo. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti in sala.

Dopo la proiezione torinese, lo spettacolo sarà trasmesso il 22 febbraio alle 21.15 su Rai5.

Nel 2002 Vittorio Foa scrive una serie di lettere a due ex compagni di partito, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin, invitandoli a esprimersi sul “silenzio dei comunisti”, ossia su cosa avesse rappresentato per loro il PCI e la militanza politica, interrogandosi al contempo sulle ragioni per cui sempre meno persone si definissero “comunisti”. Da queste sette epistole verrà poi tratto un volume, pubblicato da Einaudi, una sorta di epistolario pieno di passione, che pone domande forti e imbarazzanti alla sinistra, sulla necessità della rivoluzione, chiamando in causa vecchi e nuovi comunisti. Un testo non pensato per la scena, dunque, ma che fornisce lo spunto per dibattere problemi di una società in piena crisi, una crisi causata dalla transizione tra due epoche storiche. Luca Ronconi, nell’ambito delle manifestazioni culturali previste per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, dirige lo spettacolo, affidando a Luigi Lo Cascio, Maria Paiato, Fausto Russo Alesi i ruoli dei tre protagonisti. Nei dialoghi scorre la storia del Partito Comunista Italiano, degli anni della Ricostruzione, delle vittorie e dei fallimenti di una compagine politica di riferimento per gli italiani di oltre mezzo secolo. Dichiarava Luca Ronconi in merito allo spettacolo: "Il silenzio dei comunisti è un testo che invita al dialogo. Lo dicono chiaramente questi personaggi: è importante la conoscenza degli altri, il rapporto con gli altri, il dialogo con gli altri, senza rinunciare alla propria appartenenza. Non dobbiamo pensare che l’appartenenza sia esclusione".

IL SILENZIO DEI COMUNISTIdi Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlincon Luigi Lo Cascio, Maria Paiato, Fausto Russo Alesiregia Luca Ronconiscena Tiziano Santicostumi Silvia Aymoninoluci Guido LeviDebutto in prima assoluta: Torino, 5 Febbraio 2006 – Fonderie Limone Moncalieri, centrostudi@teatrostabiletorino.it