“Le imprese nella filiera della plastica": Unito incontro la ComUnità BIellese

Si è svolto giovedì 27 febbraio, dalle ore 10, nel campus di Città Studi un incontro dal titolo “Le imprese nella filiera della plastica: aspetti normativi e prospettive per un’economia circolare” che ha visto il coinvolgimento del mondo accademico, dei professionisti, delle imprese locali. L’evento è stato organizzato nell’ambito del Progetto di Public Engagement CUBITO – ComUnità BIellese e università di TOrino: dal trasferimento di conoscenza alla mutualità sistemica, organizzato dall’Università di Torino in stretta collaborazione con Città Studi e con il supporto di Unione Industriale Biellese e il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Numeroso e variegato il pubblico presente in sala, presso l’Auditorium di Città Studi, composto da esperti del settore, studenti, aziende, istituzioni, esponenti della Guardia di Finanza e alcuni cittadini. L’appuntamento è stato dedicato all’esplorazione della filiera della plastica nei diversi settori dal manifatturiero all’alimentare al cosmetico, con la sostenibilità in transizione come filo conduttore verso uno sviluppo sostenibile su più livelli, in particolare ambientale, sociale ed economico, alla luce delle più recenti strategie di integrazione dei principi dell’economia circolare nella produzione, gestione e riciclo della plastica.

Obiettivi dell’evento

§ Introduzione ai temi normativi sull’economia circolare, con un affondo sulla filiera della plastica nella provincia di Biella.

§ Supporto alle imprese: quali sono gli strumenti a disposizione per seguire la transizione ecologica.

§ Analisi delle opportunità e delle sfide legate all’intero ciclo di vita della plastica attraverso approfondimenti tecnici e casi studio.

§ Condivisione delle conoscenze sulla filiera della plastica mediante la promozione di collaborazioni al fine di contribuire insieme a un futuro più responsabile, innovativo e circolare.

A fare gli onori di casa il Presidente di Città Studi, l’Ingegner Ermanno Rondi, e, collegato da Roma per i saluti istituzionali, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, l’Onorevole Gilberto Pichetto Fratin.

“Gli eventi organizzati grazie al Progetto CUBITO consentono di affrontare temi che interessano l’intera comunità e di approfondire argomenti che in altri contesti non vengono affrontati – ha dichiarato Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi Biella –, in particolare oggi è stato possibile trattare anche le implicazioni sociali ed economiche della sostenibilità che solitamente non vengono prese in considerazione”.

Elena Maggioni, vice presidente alla Transizione Ambientale e Obiettivi ESG dell’Unione Industriale Biellese, ha rimarcato: “L'integrazione dei principi ESG nell'ambito dei modelli di business industriali è ancora troppo spesso percepito come un obbligo e si perde l’occasione di considerarlo un volano per uno sviluppo che sia orientato a coniugare il risultato economico con il rispetto e valorizzazione dell'ambiente e delle comunità”.

La Professoressa Laura Broccardo ha moderato e introdotto il primo giro di interventi tecnici, partendo con una domanda: la filiera della plastica è importante per quanto riguarda l’inquinamento e l’impatto ambientale, ma davvero il materiale è altamente inquinante o è il comportamento delle persone a fare la differenza?

I relatori, Luca Boggio, Simona Fiandrino, Mario Rovetti – docenti dei corsi di laurea dell’Università di Torino attivi a Città Studi – e il Dottor Natalino Zanin, Responsabile settore Tecnico di COSRAB, hanno presentato lo stato dell’arte delle normative vigenti in materia di sostenibilità e il funzionamento della raccolta differenziata sul nostro territorio.

Utilità, versatilità e riciclabilità sono le tre parole d’ordine che hanno accompagnato il secondo giro di interventi. La tavola rotonda, moderata dalla Dott.ssa Silvia Berra, Responsabile Ambiente Sicurezza Sostenibilità di Unione Industriale Biellese, ha visto protagoniste alcune aziende locali che hanno raccontato le innovazioni e le azioni volte alla sostenibilità da loro adottate per rispondere alle indicazioni Europee in materia di transizione ecologica. Silvia Berra ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra settori, informando la platea dell’esistenza nel nostro territorio di un tavolo ambiente e sostenibilità, composto da UIB e gli enti di controllo, che si pone l’obiettivo di individuare soluzioni ottimali alla risoluzione di criticità specifiche del territorio.

Presente per la Pratrivero S.p.a. l’Amministratore Delegato Sergio Barberis Canonico il quale ha raccontato come l’impresa stia progettando alcuni brevetti per migliorare l’efficienza energetica e l’innovazione tecnologica. Stefano Benini, Responsabile della divisione B2B in A2A Ambiente S.p.a., una delle principali aziende italiane del settore ambientale, ha parlato delle soluzioni automatizzate adottate dall’impresa nella selezione della plastica e l’importanza dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Eugenia Cantignano, Responsabile Unico del Procedimento e Tecnico di SEAB S.p.a., società che si occupa dei rifiuti urbani nella provincia di Biella, ha informato i presenti sulle attuali infrastrutture esistenti sul territorio che dovrebbero garantire una raccolta intelligente della plastica. È stato poi il turno del Supply Chain Director di Bottega Verde S.p.a., Matteo Cerreia Vioglio, il quale ha raccontato dell’utilizzo di plastica riciclata al 100% per il packaging dei prodotti cosmetici e l’importanza di trasmettere al consumatore la consapevolezza di utilizzare prodotti green. A seguire due colossi nell’ambito della plastica: Coca Cola Hellenic CircularPET S.r.l. e Lauretana S.p.a. Per Coca Cola, il Direttore di Stabilimento, Stefano Lorenzon, ha parlato dell’impianto innovativo che l’impresa ha deciso di inaugurare nel 2022 a Gaglianico: Coca Cola ha deciso di passare al 100% di plastica riciclata per la produzione delle bottiglie di tutti i brand gestiti. Per Lauretana, il Responsabile Commerciale Italia, Fabio Vineis, ha affrontato il tema dell’impegno aziendale nella sostenibilità e innovazione del packaging e ha sottolineato che il PET è una materia riciclabile al 100% e di basso impatto ambientale, se adeguatamente riciclata.

In conclusione, la sinergia tra imprese, università e territorio è ben emersa durante l’evento e soprattutto sono affiorati spunti per la promozione dell’economia circolare, con la conferma che attività di innovazione e ricerca sono fondamentali.

Prossimo Appuntamento

Il prossimo evento organizzato nell’ambito del Progetto CUBITO, in collaborazione con l’IIS Gae Aulenti, proporrà un focus sulla Filiera lattiero-casearia e si terrà a Città Studi sabato 22 marzo Il convegno si svilupperà lungo tutta la giornata e sarà gratuito e aperto al pubblico.

Il progetto “CUBITO - ComUnità BIellese e università di TOrino”

Il progetto propone un ricco calendario di eventi con lo scopo di avvicinare l’intera comunità al mondo universitario, raccontando gli studi e le ricerche accademici intrapresi da Unito sul territorio biellese. In particolare, è stato stabilito un programma di appuntamenti classificati in base a 4 linee di indirizzo: “Filiere produttive”, “Imprenditorialità”, “Sostenibilità sociale ed ambientale” e “Cultura e storia”. Gli eventi previsti si terranno per la maggior parte a Biella in presenza presso la sede di Città Studi, e solo 2 in provincia di Cuneo. Questi ultimi 2 eventi sono stati inseriti in ottica di mutualità sistemica, sia per l’integrazione di altre idee progettuali, sia per validare materialmente gli eventi ideati a Biella dal punto di vista della “scalabilità e riproducibilità”.

I dipartimenti di Unito coinvolti sono 8: Dipartimento di Management, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Studi Storici, Dipartimento di Esomas, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Dipartimento di Scienze Veterinarie e il Dipartimento di Studi Umanistici.

MOOC e Open Badge

A tutti i partecipanti che si sono registrati e hanno dato il consenso, verrà rilasciato un Open badge, certificazione digitale riconosciuta a livello Europeo che attesta le conoscenze apprese e le capacità acquisite attraverso la partecipazione all’evento. Inoltre tutti gli eventi saranno registrati e verranno pubblicati in asincrono sulla piattaforma di Unito MOOC, per permettere la fruizione dei contenuti ad un pubblico più ampio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Universitaria al numero 015 8551110, oppure inviare una mail a cubito@unito.it.