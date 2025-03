Alla Fondazione TRG un corso di formazione gratuito per animatori teatrali

La Fondazione TRG organizza un CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO rivolto a diplomati e laureati under 30, finalizzato a selezionare nuovi talenti per il laboratorio teatrale estivo Estate in Scena, che si terrà da giugno a settembre 2025 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino.

Il corso, concepito per favorire l’inserimento lavorativo nel settore teatrale, si articolerà in tre giornate di formazione:

Sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 : dalle 9.30 alle 17.30 (con pausa pranzo)

: dalle 9.30 alle 17.30 (con pausa pranzo) Venerdì 16 maggio 2025: dalle 9.30 alle 18.00 (con pausa pranzo)

Durante i primi due giorni verrà valutata la partecipazione, il curriculum e l’attitudine all’attività teatrale ed educativa, elementi che costituiranno la base della graduatoria finale. I candidati selezionati avranno l’opportunità di far parte del team degli Animatori Teatrali della Fondazione TRG e potranno accedere, successivamente, a ulteriori esperienze lavorative nei progetti di animazione della stagione 2025/2026.

Requisiti e Modalità di Candidatura

La selezione è rivolta a giovani diplomati e laureati, con esperienza e formazione in ambito teatrale. Sarà considerata positivamente anche l’esperienza in ambito educativo, con particolare attenzione alle attività rivolte a bambini e adolescenti.

Numero di posti: Massimo 15 candidati

Documentazione richiesta: Curriculum vitae e una breve lettera di presentazione

Termine per l’invio delle candidature: venerdì 28 marzo 2025 entro le ore 12.00

Candidature da inviare all’indirizzo e-mail: laboratori@casateatroragazzi.it

Cos’è ESTATE IN SCENA?

Estate in Scena è un laboratorio teatrale pensato per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni che desiderano avvicinarsi al mondo del teatro. Il progetto offre un’esperienza che include attività sul palco e dietro le quinte, permettendo ai partecipanti di sperimentare ruoli diversi quali attori, scenografi, drammaturghi e costumisti. La Fondazione TRG, con questo corso di formazione, intende non solo promuovere la crescita professionale dei giovani talenti, ma anche garantire un’offerta culturale di alta qualità per la comunità, contribuendo a diffondere la passione per il teatro e l’arte drammatica.