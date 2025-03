Genitori, alunni e insegnanti a Cavour tinteggiano le aule

Pennelli alla mano e secchi di vernice pronti, i genitori cavouresi si sono messi all’opera per dare nuova vita alle aule della scuola media dell’Istituto Comprensivo di Cavour. Questa è solo una delle iniziative promossa dal ‘Comitato dei Genitori’ di Cavour, un gruppo di mamme e papà delle tre scuole del paese che, senza voler sostituire il ruolo della scuola, mettono a disposizione tempo, competenze e idee per offrire agli studenti di oggi e di domani un ambiente educativo più accogliente e funzionale.

Fondato nel 2016, Il ‘Comitato dei Genitori’ nasce dall’iniziativa di un gruppo che ha lavorato negli anni per offrire un supporto concreto alle scuole locali. “Nel 2016 abbiamo deciso di fondarlo inizialmente in cinque: Daniela Brarda, Lisa Donzino, Roberto Odetti, Barbara Vial e io – racconta la presidente Ornella Sobrero –. In quegli anni a momenti bisognava comprare la carta igienica e quindi abbiamo fondato il comitato per cercare dei modi per aiutare la nostra scuola”

Nel tempo, l’associazione ha saputo evolversi, adattandosi alle necessità del momento. Durante la pandemia, ad esempio, l’attenzione si è spostata dalla distribuzione di mascherine alla fornitura di vestiti per i bambini, organizzata in collaborazione con la Protezione Civile e l’oratorio: “In epoca Covid abbiamo dovuto stravolgere tutto perché erano tutti a casa e l'esigenza era diversa. Per esempio, abbiamo collaborato con l’oratorio per far fare i compiti ai bambini e distribuito vestiti per chi ne aveva bisogno”.

Negli anni hanno donato libri e giochi, acquistato materiale scolastico e non solo. Tra i progetti più recenti, c’è stata proprio la tinteggiatura delle aule, a cui gli studenti hanno avuto la possibilità di contribuire direttamente, affiancati dai genitori e dagli insegnanti: “Se partecipano a queste iniziative, apprezzano di più la loro aula”.

Grazie alla collaborazione dei genitori sono anche stati organizzati screening oculistici per i bambini della scuola materna e attività di psicomotricità per i più piccoli: “Abbiamo portato alla materna con la collaborazione di un oculista lo screening oculistico per i bambini di quattro anni e questo è il secondo anno che lo facciamo – dettaglia Sobrero –. La stessa cosa faremo con l'igiene dentale per tutti i bambini della scuola elementare. Qui c'è una mamma che si presta perché lavora da igienista e quindi offre la sua competenza”.

Tra le prossime iniziative ci sarà la lotteria di Pasqua, un modo divertente di ricavare fondi e che vede il coinvolgimento dei commercianti locali per raccogliere premi. Lo scorso anno il ricavato è stato utilizzato per l’acquisto di una nuova sabbiera per la scuola materna, mentre quest’anno l’obiettivo è il miglioramento del parco giochi della scuola elementare: “Il progetto è sostanzioso. Non basterà la lotteria, ci servirebbe anche l’aiuto anche di qualche ditta o privato che voglia darci una mano”.