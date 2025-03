I volontari fanno ripartire la biblioteca comunale di Prali

Con libri che variano dai classici alla letteratura locale, ha riaperto la biblioteca comunale ‘E. Garrou’ di Prali. Dietro al progetto un gruppo di volontari del paese.

La biblioteca era rimasta chiusa dai tempi della pandemia. “Era sempre stata gestita da una volontaria per tanti anni, poi lei si è trovata impossibilitata proseguire e quindi lo spazio è rimasto chiuso – spiega Francesca Richard, responsabile della biblioteca –. L’idea di riaprirla è nata grazie a un ricco gruppo di volontari, che ora si occupa della gestione della biblioteca, e all’aiuto della Pro loco del paese, che ci ha dato la possibilità legale di poter frequentare uno spazio comunale”.

Nell’estate 2024 sono stati svolti i lavori di pulizia del locale e di riordino del catalogo libri: “C’erano parecchi testi, abbiamo dovuto fare una grossa selezione, perché una buona parte, a causa dell’età, erano rovinati. Ora ce li abbiamo da parte e dobbiamo valutare se riacquistarli. Nel frattempo, grazie all’aiuto del Comune, siamo già riusciti a comprare nuove letture da proporre, sia per bambini che per adulti.”

I libri spaziano su più generi. Oltre alla sezione più copiosa di narrativa, ci sono dei titoli sulla cultura materiale del luogo. “C’è anche un autore locale che ci ha donato quelli scritti da lui con tanto di dedica. Inoltre, abbiamo qualche testo per i bambini scritto in occitano, per imparare a dire le parole più semplici, e c’è una parte che riguarda la cultura valdese e Agape”, aggiunge Richard.

La prima apertura è stata il 19 ottobre e si è ripetuta nei fine settimana successivi fino ad arrivare all’inaugurazione ufficiale il 23 dicembre. Nel periodo delle vacanze di Natale, grazie alla disponibilità dei volontari, c’è stata la possibilità di aprire tutti i giorni.

“Quando la scuola elementare e il baby parking di Prali hanno necessità o piacere di portare i bambini, è possibile organizzare un’apertura straordinaria. In questi mesi, abbiamo organizzato delle letture animate e nelle vacanze c’è stata anche un’animazione con i burattini. L’idea futura è di proseguire con queste aperture e anche con le attività per i bambini. Forse è un po’ più difficile, ma ci piacerebbe organizzare anche qualcosa per gli adulti. Si pensava, grazie anche al presidente della Pro loco, che è insegnante e burattinaio, a un corso per gli adulti sulla lettura a voce alta” tratteggia la responsabile.

Per la gestione dei prestiti e degli utenti, ci si appoggia al Centro Rete di Pinerolo e al Sistema Bibliotecario Erasmo: “Se siamo riusciti a riaprire così velocemente è anche perché siamo stati molto aiutati dal Centro Rete sia per la catalogazione dei libri sia per il corso sul programma per il tesseramento online dei lettori. Chi è interessato a un testo può vedere tramite Erasmo se è disponibile nella nostra biblioteca. In più, anche se non abbiamo ancora provato questo servizio, c’è la possibilità di sfruttare Bibliobus, per portare a un lettore di Prali un libro che si trova magari a Pinerolo o a Perosa, tramite una serie di passaggi ufficiali”.

La biblioteca, situata in frazione Ghigo 16, è costituita da un ambiente unico, ma sfrutta anche la sala d’attesa dell’ambulatorio di Prali, di fronte alla biblioteca, che è stata messa disposizione per una sistemazione più adeguata, a livello di spazi, durante le attività dei bambini.

Al momento è accessibile solamente nei fine settimana, il sabato dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12, ma si punta ad ampliare l’orario di apertura