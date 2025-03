Filarmonica TRT apre al pubblico le prove generali dei suoi concerti

Filarmonica TRT offre un’opportunità straordinaria agli amanti della musica classica: assistere alle prove generali dei concerti nella prestigiosa Sala Lirico del Teatro Regio di Torino. Un’occasione solitamente riservata agli addetti ai lavori che ora diventa accessibile al pubblico nelle giornate del 24 marzo, 14 aprile e 9 giugno 2025.

Le prove avranno luogo la mattina del giorno del concerto, con inizio alle ore 10:00 e una durata massima di tre ore. Il primo appuntamento con le prove generali sarà lunedì 24 marzo 2025, in occasione del concerto Transizioni della Filarmonica TRT, in programma alle ore 20 al Teatro Regio. Per l’occasione Filarmonica TRT ha riservato 365 posti per le prove generali, offrendo così al pubblico la possibilità di partecipare a questa esperienza esclusiva.

Le prove generali rappresentano un momento fondamentale nella preparazione di un concerto. Per il pubblico si tratta di un’occasione suggestiva che permette di assistere al dietro le quinte della creazione musicale, cogliendo dettagli che spesso sfuggono durante l’esibizione. Si ha la possibilità di osservare il direttore e i musicisti mentre affinano ogni aspetto dell’interpretazione, di percepire la tensione e la concentrazione che precedono il concerto e di comprendere il lavoro meticoloso che trasforma una partitura in un’esperienza emozionante. Uno sguardo privilegiato che consente di vivere la musica classica in modo più intimo e coinvolgente, arricchendo la comprensione del repertorio e della sua esecuzione.

L’apertura delle prove da parte di Filarmonica TRT rappresenta un modo nuovo e inedito di vivere il repertorio classico.