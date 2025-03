Cavour: pronto a partire il cantiere Smat per l’ammodernamento dell’acquedotto

Al via i lavori di rifacimento della linea dell’acquedotto a Cavour. I cantieri dovrebbero durare fino a ottobre e riguarderanno via Pinerolo, via Re Umberto, via Saluzzo e parte di via Antica di Pinerolo.

“Si tratta di un programma di ammodernamento ed efficientamento delle linee dell'acquedotto, che la Smat sta implementando non solo nel nostro Comune, ma anche in altri territori con l'obiettivo di prevenire eventuali guasti” spiega il sindaco di Cavour Sergio Paschetta.

I lavori che inizieranno in questi giorni saranno realizzati dalle imprese ‘Mondo S.r.l.’ e ‘Ritonnaro costruzioni S.r.l’, incaricate dopo la gara d’appalto indetta da Smat. “Il lavoro è il secondo dei due lotti del progetto dal costo pari a 2.450 milioni di euro – dettaglia Paschetta –. Il primo lotto riguardava i lavori ormai terminati da un’altra ditta in via Bagnolo”.

Durante il periodo del cantiere, che si sposterà man mano, ci sarà la regolamentazione del traffico con il senso unico alternato. “I lavori dureranno qualche mesetto, perché è stata richiesta l’autorizzazione fino ad ottobre. Inoltre si procederà con cautela perché si scava in strada e ci possono essere intoppi con i sottoservizi” conclude Paschetta.