“Crescere - dalla Beta alla Zeta”. A Torino un ciclo di incontri su infanzia e adolescenza

La Fondazione OMI Ente Filantropico organizza in collaborazione con la Città di Torino – Dipartimento Servizi Educativi una serie di incontri dedicati alla promozione tra la cittadinanza, le famiglie e gli addetti ai lavori di un dialogo attivo sulle principali tematiche educative, relative all’infanzia e all’adolescenza, che oggi interessano maggiormente la nostra città.

Il ciclo di incontri, raggruppati sotto il titolo “Crescere - dalla Beta alla Zeta”, si terrà dal 21 marzo al 3 giugno con cadenza mensile nella sede della Fondazione OMI in via San Massimo 21 e il 1° luglio in via Giolitti 35/a.

Il riferimento principale è alle nuove generazioni con l’idea di abbracciare tutte le fasce d’età. L’iniziativa, infatti, vuole occuparsi di bambini e ragazzi che appartengono sia alla Generazione Zeta, quindi i nati tra il 1997 e il 2012, sia alla Generazione Alfa, dal 2013 in poi, ma anche della Generazione Beta, la neonata generazione del 2025.

In particolare l’utilizzo degli elementi alfabetici è un richiamo simbolico al concetto stesso di progressione che è contenuto nei diversi percorsi di crescita dove ogni tappa rappresenta, all’interno di una scala immaginaria, un’occasione di salita.

Ogni incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e della società civile, che condivideranno le loro conoscenze ed esperienze, cui si affiancheranno anche momenti di discussione aperta, di dialogo e di confronto.

Crescere offre l'opportunità per esplorare argomenti chiave come l'educazione emotiva, il rapporto col territorio, l’integrazione, le nuove forme di cittadinanza, lo sguardo al futuro, l'inclusione e il benessere.

In un mondo in continua evoluzione, specialmente oggi, è essenziale confrontarsi con esperti e rappresentanti delle istituzioni per discutere delle sfide educative che i nostri giovani si trovano ad affrontare.

“Le sfide pedagogiche ed educative che le istituzioni devono affrontare presuppongono studio e approfondimento costante, soprattutto in un mondo che si evolve sempre più velocemente. Abbiamo quindi accolto con entusiasmo l’iniziativa proposta dalla Fondazione OMI, che ringrazio per il coinvolgimento e la collaborazione. Il ciclo di incontri permetterà di incontrarsi e riflettere ma soprattutto di mettere al centro bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Gli appuntamenti proposti all’interno di Crescere costituiscono un’occasione preziosa di dialogo, confronto e di conseguenza stimolo continuo a migliorarsi, per garantire alle nuove generazioni un presente e un futuro all’altezza dei loro sogni” spiega Carlotta Salerno, Assessora alle Politiche educative della Città di Torino.

“La complessità del mondo contemporaneo chiama in causa ogni componente della nostra società, ma in particolar modo le giovani generazioni che, specialmente a partire dall’inizio del nuovo millennio, hanno assunto caratteristiche sempre più specifiche e in gran parte nuove rispetto alle altre che le hanno precedute. Il ciclo di incontri proposti da “Crescere” vuole offrire uno spaccato delle tante sfumature che accompagnano lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi di oggi e al tempo stesso un momento di confronto attivo con le comunità educanti e con tutti coloro che li affiancano nel loro cammino di crescita.

Investire sulle giovani generazioni, al di là di tutte le etichette di sorta, non è solo una responsabilità, ma la via obbligata per costruire un domani più equo, inclusivo e sostenibile” afferma Giovanni Ferrero, Vicepresidente Fondazione OMI.

“Stai sempre vicino a qualcosa che cresce. Che sia un bambino, un progetto, un’idea, o un nuovo giorno, diceva Anna Maria Ortese. E noi vogliamo stare vicini a chi cresce, ed essere parte attiva di questo processo evolutivo. È una necessità, ma in un certo senso anche un dovere per Fondazione OMI, dato il ruolo fondamentale che ha sempre ricoperto nella storia dell'educazione, diventare attore, assieme alle istituzioni cittadine, di una riflessione concreta sul tema della crescita dei bambini e bambine, ragazzi e ragazze da 0 a 17 anni. Un percorso che tocca temi attuali e fondamentali, fatto di confronto, dialogo e dibattito, guidato dai maggiori esperti del settore, per ricordarci che crescere riguarda tutti noi” dichiara Valentina Lombardo, Direttore Artistico Fondazione OMI.

Programma degli incontri (in aggiornamento):

21 Marzo 2025 ore 18.00

“Ius scholae - scuole e cittadinanza”

Coro di Santa Pelagia, via San Massimo 21 – Torino

Le Scuole come laboratorio e crocevia tra integrazione e nuove forme di cittadinanza. Il tema prenderà in considerazione la crescita e il riconoscimento di ragazzi e ragazze nati o cresciuti nel nostro Paese al fine di raccogliere le nuove sfide di una città dalle nuove forme di pluralità e riconoscimento di diritti. La scuola in questo contesto rimane fulcro fondamentale di crescita individuale e collettiva e amplificatore di istanze che travalicano le singole differenze abbracciando il solco costituzionale.

Interverranno:

- Raffaele Mantegazza, professore associato di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca.

- Norma De Piccoli, professoressa ordinaria di Psicologia di Comunità e Psicologia Sociale presso l'Università degli Studi di Torino.

- Massimo Cellerino, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo "Torino II”

Moderatore: Andrea Joly - La Stampa

8 aprile 2025 ore 18.00

“Educazione e territorio - lo spazio fisico da 0 a 14 anni”

Coro di Santa Pelagia, via San Massimo 21 – Torino

Coinvolgimento e partecipazione del territorio quale pilastro dello sviluppo di politiche educative rivolte alle giovani generazioni. Nell’incontro si approfondiranno i temi legati al rapporto natura-cultura, e di una scuola aperta. Sarà un’occasione per analizzare e approfondire le esperienze della città nello strumento dei patti educativi di comunità.

Interverranno:

- Alessandra Viola, scrittrice e giornalista, produttrice televisiva e autrice di trasmissioni Rai. Collabora con numerose testate giornalistiche e ha ottenuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali.

- Alessia Rosa, presidente del corso di laurea in Scienze psicologiche, delle risorse umane, delle organizzazioni e delle imprese presso l’Università telematica IUL. Primo Ricercatore presso il Nucleo territoriale Nord di INDIRE.

- Claudio Sciaraffa, dirigente di Servizio nell’ambito del Dipartimento Servizi Educativi con incarico alla direzione della Divisione Educativa, dell'Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile (ITER) e del Servizio Diritto allo Studio

Moderatrice: Cinzia Gatti - Torino oggi

6 maggio 2025 ore 18.00

“La città delle opportunità”

Coro di Santa Pelagia, via San Massimo 21 – Torino

La città, come luogo di attivazione di spazi e relazioni, è il perno attorno a cui ruota la comunità. Come configurare e trasformare lo spazio urbano affinché possa garantire nuove opportunità a tutte e tutti? Approfondiremo in questa sessione le imprescindibili sfide educative e sociali che la Città dovrà affrontare.

Interverranno:

- Stefano Lo Russo, sindaco della Città di Torino

- Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative della Città di Torino

- Marzia Sica, responsabile di Obiettivo Persone presso la Fondazione Compagnia di San Paolo

Moderatice: Cristina Palazzo – La Repubblica

3 giugno 2025 ore 18.00

“Benessere psicofisico”

Coro di Santa Pelagia, via San Massimo 21 – Torino

Quali sono le nuove sfide in tema di ansia, depressione e ritiro sociale in cui si imbattono i nostri giovani e le nostre giovani? Ne parliamo per provare ad individuare scenari di benessere psico-fisico che possano coinvolgere appieno la crescita di adolescenti e giovani nei contesti urbani.

Interverranno:

- Carlotta Gilli, atleta paralimpica, disciplina nuoto

- Alessandro Cecilia, psicologo dello Sport e della Prestazione Umana Presso settore giovanile F. C. Juventus

Moderatore: Gioele Urso – Torino Today

1 luglio 2025 ore 18

“Giovani e futuro: una nuova speranza, una nuova prospettiva”

Cortile di Santa Pelagia, via Giolitti 35/A – Torino

Le nuove generazioni alla sfida del cambiamento della società contemporanea. Registi, protagonisti o comparse nella complessità?

Interverrà:

- Vito Mancuso, teologo laico e filosofo, ha insegnato presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, l'Università degli Studi di Padova, e attualmente è docente del master in Meditazione e Neuroscienze dell'Università degli Studi di Udine. Ha fondato e dirige presso il MAst di Bologna il «Laboratorio di Etica».