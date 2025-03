Collegio Einaudi: una pioggia di riconoscimenti per "accendere il futuro" di 62 studenti universitari meritevoli

Un sostegno concreto a supporto degli studenti universitari meritevoli nel loro percorso formativo e, allo stesso tempo, un riconoscimento di prestigio per i giovani che si sono maggiormente distinti nell’anno 2024.

Il Collegio Universitario Einaudi ha consegnato questa mattina, nella Sala Colonne di Palazzo Civico, alla presenza dell’assessora alle Politiche educative e giovanili della Città di Torino Carlotta Salerno, 45 premi di studio a 18 studentesse e 27 studenti provenienti dal Politecnico (23) e dall’Università degli Studi di Torino (22) per un totale di 40.500 euro.

Una cifra importante, frutto delle donazioni provenienti dai sostenitori del Collegio e da contributi di enti e associazioni, tra cui il Comune di Torino, Studio Torta, Associazione AIEA e Società SIAT e il Rotary Club Torino 1958, in risposta alla campagna di raccolta fondi Accendi il futuro, creata con la finalità di sostenere i migliori talenti meritevoli durante gli anni di formazione universitaria.

Ai premi di studio si sono affiancati 11 posti di studio, gratuiti e semi gratuiti, del valore di oltre 70 mila euro, che permettono a 11 studenti meritevoli, in condizioni economiche svantaggiate, di vivere l’esperienza di vita in Collegio senza oneri o a tariffe fortemente ridotte. Quattro di essi sono stati resi possibili grazie a un contributo di 20 mila euro da parte di Fondazione CRT per l’anno 2024, 5 sono stati assegnati grazie alla rendita del lascito testamentario dell’ex collegiale Anna Bonino e 2 sono il risultato di una campagna di raccolta fondi rivolta agli ex collegiali del Collegio, che in segno di restituzione e di ‘passaggio di testimone’ sostengono i collegiali che oggi si trovano a vivere la loro stessa esperienza.

A questi si aggiungono 6 premi di laurea, anche questi resi possibili grazie a donazioni in memoria e lasciti, di cui tre per lauree triennali in Ingegneria e tre per magistrali in Medicina e affini, per un totale complessivo di 9.000 euro.

I vincitori dei premi di studio sono stati individuati nell’ambito di tre distinte graduatorie di merito, una per gli studenti iscritti al Politecnico, una dedicata agli studenti di Area umanistica dell’Università degli Studi e una terza per gli studenti di Area Scientifica sempre dell’Università, e sulla base di un algoritmo, che tiene in considerazione la media esami e il numero di crediti ottenuti nel corso dell’anno.

Le ragazze e i ragazzi vincitori hanno raggiunto nell’ultimo anno accademico una media esami pari a 29/30 e hanno così ottenuto premi con importi differenti, da 2.500, 1.000 e 500 euro.

Nata in occasione dell’a.a. 2015/16, questa iniziativa promossa dal Collegio Einaudi ha già erogato, in nove anni, 512 Premi di Studio, per un totale complessivo di quasi 500 mila euro consegnati ai giovani e alle loro famiglie.

L’assegnazione di borse di studio è una delle numerose attività portate avanti dal Collegio, che offre ai propri allievi strumenti solidi per portare a termine una formazione universitaria di alta qualità e in tempi brevi, in un contesto culturalmente stimolante.

Allo stesso tempo, garantisce un aiuto concreto per sollevare le famiglie dal peso di mantenere un figlio fuori sede, permettendo ai giovani promettenti di realizzare i propri sogni e impostare una carriera che potrà avere nel Collegio e nella Città di Torino un futuro ricco di opportunità.

“Desidero ringraziare tutti i privati e gli enti che con la loro generosità hanno permesso anche quest’anno di gratificare con i premi di studio le studentesse e gli studenti meritevoli – ha commentato Paolo Enrico Camurati, Presidente della Fondazione Collegio Universitario Einaudi - Credere nei giovani, creare opportunità reali per loro, sostenere lo sviluppo del sapere e rendere la conoscenza sempre più accessibile è una missione per il Collegio Einaudi ed è ciò che ci permetterà di migliorare la società in cui viviamo. Attraverso lo studio, la ricerca e la formazione saremo in grado di rispondere alle grandi domande del nostro tempo, mettendo a disposizione della comunità i migliori talenti e le migliori soluzioni”.

"Sostenere il talento e il merito significa investire su una società più equa e capace di valorizzare le capacità di ciascuno – ha affermato Carlotta Salerno, assessora alle Politiche Educative della Città di Torino -. Il Collegio Einaudi, con il suo lavoro e la sua capacità di creare opportunità, rappresenta un modello virtuoso di supporto al merito e all’inclusione, capace di rendere l’istruzione universitaria più accessibile e di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita. Investire nella formazione significa investire nel futuro della nostra comunità e nel benessere collettivo. Come Città di Torino siamo orgogliosi di contribuire a iniziative che premiano l’eccellenza e favoriscono l’accesso allo studio, nella consapevolezza che il sapere è il motore principale di sviluppo sociale e culturale”.

“Investire nell’istruzione significa investire nel futuro del territorio e della società. È per questo che la Fondazione CRT sostiene da sempre il diritto allo studio e si impegna a offrire opportunità concrete ai giovani – sottolinea la Presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi -. Attraverso il nostro contributo ai posti di studio gratuiti e agevolati del Collegio Einaudi, vogliamo abbattere le barriere economiche e garantire ai ragazzi più meritevoli l’accesso a un ambiente stimolante e inclusivo, permettendo loro di esprimere appieno il proprio potenziale e diventare protagonisti del cambiamento".