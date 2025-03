Alessandro Barbero, Gad Lerner, Francesca Mannocchi, Pif: gli ospiti della IX edizione di Biennale Democrazia

Conto alla rovescia per il via della IX edizione di Biennale Democrazia

Biennale Democrazia, la manifestazione culturale della Città di Torino, ideata e presieduta da Gustavo Zagrebelsky, torna da mercoledì 26 a domenica 30 marzo per la IX edizione, Guerre e Paci.

Quest'anno, la manifestazione intende riflettere sull’attuale scenario di crescente tensione globale e della persistente minaccia di scontri interni alle società democratiche. L’idea è di esplorare il complesso rapporto tra conflitto e democrazia, in un mondo dominato da guerre dove la pace deve essere la via.

IL TEMA

L'edizione 2025 di Biennale Democrazia sarà dedicata alle “paci possibili”, esplorando il ruolo della democrazia e dei diritti fondamentali della persona nella prevenzione degli abusi di potere e nella gestione dei conflitti, facendo luce sulle dinamiche politiche e sociali dei nostri giorni. L'immagine guida di Biennale Democrazia di quest’anno è opera di Alessio Mamo, fotografo pluripremiato al World Press Photo nel 2018 e nel 2020 per i suoi reportage dalle zone di conflitto.



IL PROGRAMMA

Il programma della manifestazione si svilupperà attraverso quattro itinerari tematici: Conflitti globali, conflitti locali; Geopolitica della guerra e della pace; Immaginare la pace, tra utopia ed eresia; Tutti contro tutti. Oltre al programma principale, sono previste due sezioni ulteriori: Democrazia Futura, nell’ambito di Torino Futura – Generazione di cultura, programma dedicato alle scuole di ogni ordine e grado, ai giovani e alle famiglie, e Democrazia Diffusa, realizzata grazie alla collaborazione con Torino Social Impact, Arci Torino e la rete delle Biblioteche civiche torinesi, e che vede la partecipazione di oltre 30 realtà di tutto il territorio.