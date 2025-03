Rinnovo del contratto nazionale, i metalmeccanici scioperano e sfilano a Torino (con un occhio ai dazi di Trump): 5000 in strada

Otto ore di sciopero indette unitariamente da Fim, Fiom e Uilm per riaprire la trattativa con Federmeccanica e Assistal per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici.

Da piazza Arbarello a via Fanti

In centinaia si sono radunati da questa mattina in piazza Arbarello per partire in corteo verso la sede dell'Unione industriali. Si stima che le presenze in strada siano intorno alle 5000 unità. Secondo i primi dati forniti dai sindacati, si parla di un'adesione superiore all'80%: in particolare, tra le fabbriche, si registrano dati che parlano di Webasto al 90%, con linee praticamente ferme, Avio Rivalta officine vuote e 90% di adesione tra gli operai, pochissimi ingressi a Leonardo Caselle, con adesione al 95%, adesione al 70% per Marelli al primo turno, Denso all'80%, Farid al 90%. E ancora: Valvital Agliè 70%, Tenneco Cuorgnè 90%, Sata Valperga 70%, Magna Olsa 90%, Tr europe 90% e Icsa 65%.



Al termine del corteo, in via Fanti, interverranno i segretari provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Rocco Cutrì, Edi Lazzi, Luigi Paone, alcuni lavoratori e con le conclusioni del segretario generale Fim, Ferdinando Uliano.



"Lo sciopero di oggi è per rivendicare l'apertura del tavolo di trattativa con gli industriali, che riguarda 2 milioni di lavoratori metalmeccanici per i quali questo contratto è fondamentale - dice Luigi Paone, segretario generale UILM Torino -. Riteniamo che in questo momento di difficoltà del Paese, occorra puntare su salario e orario: aumentando il potere d'acquisto dei lavoratori si fa ripartire il mercato interno, diminuendo l'orario si riduce la cassa integrazione e redistribuendo il lavoro riduce l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Alla nostra controparte chiediamo che venga inserita una percentuale massima di somministrazione per ridurre il precariato e dare un futuro ai giovani.

Il nostro contratto non rappresenta un semplice aumento di salario, ma l'idea di Paese che noi abbiamo".

Timore per i dazi

L'iniziativa arriva a pochi giorni dall'annuncio dei dazi al 25% da parte del presidente USA Donald Trump sull'automotive, comparto che a Torino e per chi opera nella componentistica sta già scontando un duro prezzo e per cui si teme un nuovo scossone.

I volti della politica

Presenti anche rappresentanti della politica come la parlamentare pentastellata ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino e la vicepresidente del Partito Democratico Chiara Gribaudo, il deputato Marco Grimaldi di Avs e rappresentanti di Rifondazione Comunista.



Proprio Gribaudo spiega: “Sono scesa in piazza anche io a Torino, al fianco dei lavoratori e la lavoratrici e dei sindacati per lo sciopero dei metalmeccanici. È vergognoso che il settore non abbia ancora avuto un nuovo contratto nazionale, quando il vecchio è scaduto quasi un anno fa. Queste persone chiedono diritti che ormai dovrebbero essere alla base di qualsiasi contratto di lavoro: salario, tutele, welfare, sicurezza, riduzione dell’orario Invece non si vedeva un passo indietro del genere da oltre vent’anni. Nel frattempo l’Italia è il Paese del G20 con i salari reali più bassi e la povertà, anche tra chi un lavoro ce l’ha, aumenta sempre di più. È solo ridando dignità e qualità al lavoro, abbandonando la propaganda e costruendo nuove frontiere dei diritti, che si cambia la situazione”.