Centrata da una vettura la Fiat Topolino posizionata come fioriera al centro della rotatoria di Borgaro Torinese. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Lanzo nella strada che incrocia viale dei Ciliegi e via Torino.

A distruggere l’installazione sulla rotonda una persona alla guida di un’Alfa Romeo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. In loco, oltre all’équipe medico sanitario del 118, anche i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.