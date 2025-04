A Luserna San Giovanni è partito il cantiere per cancellare le scritte vandaliche

Luserna San Giovanni cancella le scritte vandaliche sui monumenti che ricordano i caduti. È iniziata ieri – mercoledì 9 aprile – la pulizia dell’obelisco per i Caduti al centro del Parco della Rimembranza, dove tutti gli anni gli Alpini commemorano il 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale.

“Si tratta di un intervento di pulizia e sabbiatura delle scritte vandaliche” annuncia il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale. Il Parco, vicino al parco giochi di via Ribet, è molto frequentato da giovani e famiglie che usano il monumento anche come ‘panchine’ per sedersi.

Le scritte verranno rimosse anche dalla lapide a forma triangolare vicino all’obelisco.