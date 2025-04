Art Bonus 2025: due progetti della Città di Torino in corsa per la finale

La Città di Torino partecipa alla selezione nazionale del concorso Art Bonus 2025 con due progetti candidati in due diverse categorie: "Nutrirsi di Cultura 0-6" per il settore biblioteche e "MITO SettembreMusica" per il settore festival musicali.

Nutrirsi di Cultura 0-6 è il progetto che promuove la partecipazione culturale come fattore determinante per il benessere di bambine, bambini e famiglie nei primi sei anni di vita. Realizzato grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è realizzato dalle Biblioteche Civiche Torinesi, in rete con musei, servizi sanitari ed educativi e realtà del privato sociale, per favorire l’accesso alla lettura e all’offerta culturale cittadina.

MITO SettembreMusica è il festival internazionale che unisce le città di Torino e Milano, una delle più importanti manifestazioni dedicate alla musica classica, con un ricco programma accessibile a un ampio pubblico.

Tutte le informazioni per votare e sostenere i progetti della Città di Torino sono sul sito del Comune alla pagina www.comune.torino.it/artbonus2025.

Fino alle ore 12 di lunedì 14 aprile 2025 si possono sostenere i due progetti attraverso il voto online, contribuendo così al loro ingresso tra i 15 progetti di ciascuna categoria che accederanno alla fase conclusiva del concorso. Si ricorda che per rendere valido il proprio voto è necessario confermare la scelta cliccando sul link ricevuto via email al termine della procedura.

I 15 progetti più votati per ciascuna categoria accederanno alla fase finale, che si svolgerà nella giornata di martedì 15 aprile 2025, dalle ore 8 alle ore 20, attraverso il Click Day organizzato sui canali Facebook e Instagram ufficiali di Art Bonus. Da questa fase emergeranno i progetti vincitori.

La Città di Torino invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare attivamente alla votazione e a sostenere la cultura, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale della città.