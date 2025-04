Il Centro avrà (forse) una nuova area cani, ora si aspetta solo l'avvio dei lavori

L'unica area cani presente in Circoscrizione 1 (quella del parco Clessidra, tra corso De Nicola e corso Re Umberto) potrebbe presto non rimanere più sola. Il Comune di Torino, infatti, conferma passi avanti nella realizzazione di un nuovo spazio per gli amici a quattro zampe in corso Galileo Ferraris all'angolo con via Revel. E' quanto ha fatto sapere l'assessore al Verde pubblico di Palazzo Civico, Francesco Tresso, rispondendo a un'interpellanza del capogruppo dei Moderati, Simone Fissolo.

Due anni di ragionamenti

E' dal 2023 che la Città cerca, insieme alla Circoscrizione 1, un nuovo spazio. Per venire incontro alle frequenti richieste delle famiglie della zona. "Al momento - spiega Tresso -, abbiamo ampliato l’area cani della Clessidra spendendo 15mila euro. Ma è difficoltoso realizzarne di nuove, quelli del Centro sono giardini storici sottoposti a vincolo architettonico e paesaggistico. E poi mancano spazi sufficientemente estesi. Per regolamento servono, infatti, almeno mille metri quadrati di superficie".

Tuttavia dopo l'ultimo incontro con il centro civico è stata trovata l'area definitiva "che risponde a tutti i criteri - prosegue Tresso -. I tecnici stanno lavorando per predisporre l'intervento, considerando che abbiamo anche il benestare della Soprintendenza. Definiti anche i costi di realizzazione".

A quando i lavori?

“Ho voluto richiamare l’attenzione sulla questione dell’area cani di Corso Galileo Ferraris all’altezza di Via Ottavio Revel, poiché già lo scorso autunno la Giunta aveva risposto in merito alla questione che il contratto con lo sponsor era pronto e che la firma sarebbe avvenuta nei primi mesi del 2025 - precisa Fissolo -. Oggi vorrei solo sapere quando verrà effettuato il contratto di sponsorizzazione e quando verrà effettuato l’intervento? Purtroppo le mie continuano a essere domande senza risposta".