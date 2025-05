Cirié celebra 120 anni da Città: al via le iniziative ufficiali

Cirié festeggia il 120° anniversario dell’intitolazione a Città, avvenuta nel 1905 con decreto del Re Vittorio Emanuele III ed ha organizzato un programma di celebrazioni e eventi che partiranno ufficialmente domenica 8 giugno.

Per dare ancora più lustro e rilevanza al programma di “Cirié 120” in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, la sindaca di Ciriè Loredana Devietti presenta ufficialmente le iniziative organizzate durante l’arco dell’anno in un contesto istituzionale di prestigio quale è la Sala del Consiglio Metropolitano nel Palazzo della Prefettura, in piazza Castello a Torino.

Mercoledì 4 giugno alle ore 12 si terrà la presentazione al Prefetto di Torino Donato Cafagna, al Sindaco di Città metropolitana Stefano Lo Russo, al vicesindaco Jacopo Suppo e ai consiglieri metropolitani in un momento di condivisione che sarà per Cirié occasione preziosa per rafforzare il legame tra le istituzioni e il territorio.