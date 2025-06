Sabato 14 giugno festeggia con noi i 25 anni di Humanitas a Torino e partecipa agli incontri con gli specialisti

Dalle 10 alle 18 di sabato 14 giugno, ti aspettiamo al Teatro Regio di Torino (Piazza Castello 215) per festeggiare insieme i 25 anni di Humanitas a Torino

Oltre a consulti gratuiti con gli specialisti e tante attività per grandi e piccoli, potrai partecipare agli incontri con i medici ed esperti di Humanitas Cellini, Clinica Fornaca, Humanitas Gradenigo e Sedes Sapientiae, moderati dalla giornalista Giancarla Tenivella; tre talk con un unico filo conduttore: la prevenzione.

Gli incontri si terranno nella magnifica cornice del Foyer del Toro del Teatro Regio. L'accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Ore 11.30 - “Viaggio nei cinque sensi per vivere sani… e meglio”: Tatto, vista, udito, olfatto e gusto: i nostri cinque sensi sono strumenti preziosi per conoscere e interpretare il mondo. Per questo è fondamentale mantenerli in salute e riconoscere i segnali di eventuali disturbi. Ospite d'eccezione, lo chef stellato Matteo Baronetto. Interverranno:

il dott. Giorgio Matteo Berto , Responsabile di Chirurgia e Terapia della Mano di Humanitas Gradenigo;

, Responsabile di Chirurgia e Terapia della Mano di Humanitas Gradenigo; la dott.ssa Caterina Bogetto , Oculista di Humanitas Gradenigo;

, Oculista di Humanitas Gradenigo; la dott . ssa Beatrice Della Gatta , Otorinolaringoiatra di Humanitas Cellini;

. , Otorinolaringoiatra di Humanitas Cellini; il dott. Luca Raimondo , Responsabile di Otorinolaringoiatria di Humanitas Gradenigo;

, Responsabile di Otorinolaringoiatria di Humanitas Gradenigo; la dott.ssa Vittoria Roscigno, Dietista delle strutture Humanitas di Torino.

Registrati QUI: https://tally.so/r/3l1rDV

Ore 14.15 - “La salute è donna: prevenzione e stili di vita”: Un talk dedicato alla prevenzione al femminile. Si parlerà di comportamenti corretti per una vita sana e longeva, prevenzione senologica e cardiologica, ma anche di anche psiche, fasi di vita della donna, ricerca della maternità. A parlarne saranno:

la dott.ssa Viviana Contu , Responsabile del Centro di Prevenzione, Medicina e Oncologia integrate di Humanitas Gradenigo;

, Responsabile del Centro di Prevenzione, Medicina e Oncologia integrate di Humanitas Gradenigo; il dott. Riccardo Bussone , Responsabile del Centro di Senologia della Clinica Fornaca;

, Responsabile del Centro di Senologia della Clinica Fornaca; la dott . ssa Patrizia Presbitero , coordinatrice delle Unità di Cardiologia delle strutture Humanitas di Torino;

. , coordinatrice delle Unità di Cardiologia delle strutture Humanitas di Torino; il dott. Francesco Cuniberti , Psichiatra di Humanitas Medical Care;

, Psichiatra di Humanitas Medical Care; il dott. Domenico Mossotto, Responsabile del Centro PMA della Clinica Sedes Sapientiae.

Registrati QUI: https://tally.so/r/mO979g

Ore 14.15 - “Vita attiva, sport e prevenzione: movimento e salute”: Un incontro dedicato ad esplorare i benefici dell’attività fisica con un focus su schiena, colonna vertebrale, spalla, anca e ginocchio, e un occhio alla prevenzione. Si parlerà anche di tecnologia e robotica, di sovrappeso e di come l’obesità può comportare conseguenze sulle nostre articolazioni e non solo. Interverranno:

la dott.ssa Rosa Perez , Neurochirurga di Humanitas Cellini;

, Neurochirurga di Humanitas Cellini; il dott. Massimo Brignolo , Responsabile del Centro della Spalla della Clinica Sedes Sapientiae;

, Responsabile del Centro della Spalla della Clinica Sedes Sapientiae; il dott. Daniele Vezza , Ortopedico di Humanitas Gradenigo;

, Ortopedico di Humanitas Gradenigo; il dott. Francesco Milone, Direttore di Cardiologia di Humanitas Gradenigo.

Registrati QUI: https://tally.so/r/wQWVo1

Fuori dalle porte a vetro del Teatro Regio, nella Galleria Tamagno, ad accoglierti ci sarà un villaggio dedicato alla prevenzione e al divertimento.

Per tutta la giornata si alterneranno attività interattive per adulti e famiglie tra energy bikes, postazione con realtà aumentata e visori VR, LEGO® corner, minigolf e il gioco interattivo "Scelte di... stile". E non perdere i consulti gratuiti con i nostri specialisti.