Fiocco, il cucciolo che vuole tornare a camminare: serve un aiuto urgente

Quando Fiocco è arrivato nella sua nuova casa, era un cucciolo come tanti altri: occhi pieni di fiducia e un cuore pronto a dare amore. Ma dietro il suo muso dolce si nascondeva una verità terribile: una grave frattura alle vertebre cervicali, probabilmente presente già dalla nascita o frutto di un evento traumatico non diagnosticato.

Appena scoperto il problema, i suoi adottanti non hanno perso tempo: cure veterinarie, visite specialistiche e tanta speranza. Purtroppo però, nonostante i primi interventi, le sue condizioni sono peggiorate. Oggi Fiocco ha un disperato bisogno di un’operazione neurochirurgica altamente delicata: è l’unica possibilità per garantirgli una qualità di vita dignitosa, e soprattutto, per farlo tornare a camminare.

Il costo dell'intervento è elevato e supera le possibilità della sua famiglia, che però non si è arresa. Con determinazione e amore, ha già raccolto 1.500 euro grazie al supporto di amici, conoscenti e persone generose che hanno deciso di credere nella sua storia. Ma non basta. Serve ancora aiuto, e il tempo stringe.

Chiunque volesse contribuire a dare una seconda possibilità a Fiocco può usare il link per la raccolta fondi. Anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. Fiocco non può parlare, ma i suoi occhi dicono tutto: chiede solo di poter vivere, giocare, camminare.