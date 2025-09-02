Disordini e detenuto con un cellulare, ancora caos al carcere di Ivrea

"Il sistema penitenziario del distretto Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è allo sbando ": è questa l'ennesima denuncia che arriva dall'Osapp.

Nel carcere di Ivrea, nei giorni scorsi, si sono verificati gravi disordini interni, contenuti a fatica dalla Polizia Penitenziaria. È stato inoltre rinvenuto un telefono cellulare nella tasca di un detenuto, in palese violazione delle norme.

Sempre a Ivrea, quattro agenti tirocinanti sono stati assegnati a una camera fatiscente, in condizioni indecorose, tanto da essere costretti a dormire a proprie spese in un alloggio esterno. Il DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) ne prenda atto e valuti eventuali responsabilità disciplinari dei vertici locali.

A Torino , nei pressi del padiglione C, sono stati recuperati circa 100 grammi di hashish, lanciati dall’esterno all’interno di un calzino zavorrato con pietre. Pronto e professionale l’intervento della Polizia Penitenziaria.

“La gestione del distretto è fallimentare. Abbiamo già chiesto le dimissioni del Provveditore Regionale. È urgente un intervento ministeriale: il Ministro Nordio faccia chiarezza. È tempo di rivedere i vertici del carcere di Ivrea, dove il caos continua senza sosta" conclude Leo Beneduci, Segretario Generale O.S.A.P.P.