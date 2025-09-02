Questa mattina presso la Questura di Torino è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Piemonte e Valle d’Aosta e GTT – Gruppo Torinese Trasporti per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici.

Con il rinnovo le parti daranno continuità a quella che si è rivelata essere una proficua collaborazione promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la protezione dalle minacce cyber a tutela delle infrastrutture informatizzate di maggiore rilievo sul territorio di competenza.

Il protocollo, rinnovato alla presenza del Sig. Questore di Torino dott. Paolo Sirna, dal Dirigente del COSC Piemonte e Valle D’Aosta, dott.ssa Assunta ESPOSITO, e dall’Amministratore Delegato di Gruppo Torinese Trasporti - GTT, Guido Mulè, mira a consolidare e migliorare, facendo tesoro del lavoro svolto nel precedente triennio, la sinergia tra gli attori coinvolti per l’innalzamento degli standard di sicurezza cibernetica.

Tempestività e circolarità informativa sono i pilastri sui quali si fonda la strategia del protocollo d’intesa. La condivisione delle reciproche conoscenze sulle minacce cyber rappresenta un elemento essenziale per lo sviluppo di efficaci azioni operative per fronteggiare situazioni d’emergenza.

Anche la formazione è un’ulteriore priorità del citato protocollo; come per il triennio trascorso, potranno essere organizzati appositi momenti formativi dove gli specialisti della Polizia Postale e i dipendenti di GTT possono confrontarsi sui rischi più attuali connessi all’utilizzo degli strumenti informatici aumentando così la consapevolezza e la resilienza verso le minacce cyber.

Il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Polizia Postale “Piemonte e Valle d’Aosta” è presidio territoriale nella protezione delle infrastrutture critiche informatiche. Attività svolta a livello centrale dal C.N.A.I.P.I.C. (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato, che svolge un’efficace azione di raccordo operativo con gli uffici territoriali. Inoltre, con una sala operativa disponibile h24, è il punto di contatto anche a livello internazionale per la gestione degli eventi critici.

"L’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche costituisce un fattore rilevante per la realizzazione delle strategie di business aziendali e per offrire un servizio pubblico di qualità; particolare attenzione deve essere tuttavia posta alla prevenzione ed al contrasto dei crimini informatici ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza. Il rinnovo del protocollo d’intesa con il COSC Polizia Postale si inserisce in tale contesto, rappresentando un importante strumento di supporto” commenta Mulè-