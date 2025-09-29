Sottopasso Lingotto, riaperta la rampa di accesso di via Nizza

Buone notizie per chi si sposta nella zona di Torino sud. Intorno alle 12 di oggi, lunedì 29 settembre, è stata riaperta al traffico la rampa di accesso al sottopasso Lingotto di via Nizza.

Tunnel di nuovo percorribile dall'8 settembre

Il tunnel era tornato completamente percorribile in entrambe le direzioni lo scorso 8 settembre, al termine dei lavori di rinforzo strutturale e di risanamento conservativo che hanno interessato l’infrastruttura.

L’accesso di via Nizza era rimasto chiuso in attesa della chiusura del cantiere Smat per la realizzazione del collettore fognario mediano.