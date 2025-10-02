Dall’ospedale a piazza Facta: proteste contro il blocco della Flotilla

Dopo la notizia del blocco della Flotilla da parte dell’esercito di Israele, alcuni attivisti si sono già ritrovati ieri sera in piazza Facta a Pinerolo. Ma le proteste si intensificheranno nelle prossime ore. Nel centro, intanto, è in corso un corteo, mentre più tardi la Fp Cgil con i suoi operatori e le sue operatrici sanitarie aderisce al flash mob ‘Luci sulla Palestina’, promossi da colleghi di #DigiunoGaza. Alle 21 ci si ritroverà fuori dai cancelli dell’Ospedale civile accendendo simbolicamente le torce per ricordare simbolicamente i 1.677 sanitari morti sotto i bombardamenti israeliani.

Domani, venerdì 3, invece, sciopero generale promosso dai sindacati Cgil e Usb, con ritrovo in piazza Facta alle 10, per chi non raggiungerà il presidio di Torino.