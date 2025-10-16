Milan Urban Food Policy Pact 2025, Torino premiata per la mensa scolastisca

Cibo di alta qualità, pasti appetitosi, salutari e accessibili. Queste le caratteristiche del servizio di ristorazione scolastica della Città di Torino che questa ieri le è valso una menzione speciale agli Awards del Milan Urban Food Policy Pact, il premio istituito nell’ambito del patto (MUFPP) cui Torino aderisce nella più ampia cornice che vede l’Italia tra i paesi membri della School Meals Coalition, iniziativa guidata da oltre 100 governi con l'obiettivo di garantire che entro il 2030 tutti i bambini del mondo possano ricevere un pasto sano a scuola. All'interno della coalizione, il MUFPP guida l'iniziativa “Cities Feeding the Future” che mira a sostenere le città nella loro responsabilità di attuare e migliorare programmi di refezione scolastica.



A Milano, dove è in corso in questi giorni il Global Forum con oltre 500 delegazioni da tutto il mondo, la città di Torino ha ricevuto la menzione speciale per il suo progetto Turin School Feeding Programme, che ha raccontato l’adozione di standard e regolamenti innovativi da parte dell’amministrazione comunale per garantire un’alimentazione sana ed accessibile alle bambine e i bambini che frequentano gli istituti scolastici comunali. A ritirare il premio, assegnato dalla giuria di esperti del MUFPP, che ha selezionato il progetto torinese tra circa 300 candidature da tutto il mondo, è stata l’assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno.

"Il diritto al cibo nelle scuole va al di là del fornire un fabbisogno nutrizionale adeguato, ma è una vera e propria pratica di democrazia - dichiara l'assessora Salerno -. Il riconoscimento ottenuto oggi è frutto di un intenso lavoro avviato da anni e intensificato nell'ultimo appalto per garantire a oltre 35 mila bambine e bambini, ogni giorno, cibo buono e sano. Il cibo educa, unisce, guida e dietro la menzione speciale di stasera ci sono funzionari, operatori del settore, istituzioni e le stesse scuole che ringrazio per la dedizione e il lavoro quotidiano all'interno delle mense e che credono nel pasto come il più alto momento di giustizia ed equità".

Torino dal 2015 aderisce al Milan Urban Food Policy Pact e da quest’anno il sindaco Stefano Lo Russo è entrato a fare parte dei MUFPP Champion Mayors, il gruppo di sindaci che guidano a livello globale iniziative innovative per promuovere pasti scolastici e sistemi alimentari più sostenibili.