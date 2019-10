Il Ponte Pellice di Villafranca Piemonte all'ultimo test: domani sarà chiuso dalle 16,30 alle 21

Dopo quasi un anno il calvario del Ponte Pellice è giunto alla fine. Domani la struttura sarà chiusa dalle 16,30 alle 21 per la prova di carico essenziale per terminare il collaudo, se l’esito sarà positivo, a breve verrà riaperto con doppio senso di marcia.

Il Ponte che si trova nel Comune di Villafranca Piemonte, al confine con Vigone, era stato oggetto di una limitazione al traffico a partire dall’8 novembre 2018. A preoccupare era una pila pericolante, che dava evidenti segni di cedimento. La Città metropolitana ha quindi provveduto al suo consolidamento con 146 micropali di 12 metri, attorno alle sue fondazioni, a cui ha aggiunto iniezioni di cemento nel terreno contornato dagli stessi micropali.

Attualmente sono ancora in corso dei lavori complementari come la posa delle barriere di protezione e la sistemazione del fondo stradale, che aveva ceduto come la pila.

Questi lavori, stimano dalla Città metropolitana, dovrebbero chiudersi entro l’11 ottobre, permettendo così di riaprire la traffico normale.