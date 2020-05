I rider in sciopero si 'prendono' piazza San Carlo

Lo avevano annunciato nei giorni scorsi e sono stati di parola. I rider oggi hanno deciso di non lavorare e di non effettuare consegne, per protestare contro le "vergognose condizioni in cui sono costretti a lavorare".

E così, approfittando di una città deserta, si sono 'presi' piazza San Carlo, luogo simbolo che di solito vede la conclusione del corteo organizzati dai sindacati per il Primo Maggio. Alcuni di loro hanno appeso uno striscione con la scritta "1st May Riderz, sciopero in tutte le città", mentre altri hanno ironizzato proprio all'indirizzo delle organizzazioni confederali.

"Cgil, Cisl e Uil non si presentano. Vittoria rider a tavolino", ha scritto il collettivo torinese dei rider Deliverance Project, come provocazione nei confronti dei sindacati che, secondo alcuni di loro, non si sono occupati abbastanza delle loro problematiche.

Questa mattina, in piazza Castello, di fronte al Palazzo della Regione, hanno invece protestato il tirocinante di una ditta di Alpignano, senza stipendio, ed un tetraplegico, in carrozzina, che denuncia di non ricevere sufficiente assistenza in questo periodo di emergenza sanitaria.