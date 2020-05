Trofarello, esplosione su una roulotte: ferito clochard

Grave incidente questa mattina a Trofarello, dove si è verificato un'esplosione su una roulotte. Intorno alle 7 lo scoppio di una bombola di gas da campeggio ha ferito in modo non grave il clochard che si trovava sul mezzo, parcheggiato in via IV Novembre.

L'uomo, che ha riportato ustioni di secondo grado sul volto, è stato portato all'ospedale CTO di Torino in codice rosso. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri. Secondo i primi accertamenti, a causare l'esplosione sembra sia stato il malfunzionamento di un fornello.