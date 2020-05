Palestra aperta in centro Ivrea nonostante i divieti: denunciato il titolare

I Carabinieri di Ivrea hanno scoperto una palestra aperta nel centro cittadino, nonostante la chiusura imposta dall'emergenza Coronavirus. Il titolare della struttura, un 40enne del luogo, alla vista dei militari non solo ha provato a non consegnare i documenti per evitare i controlli, ma ha cercato anche di allontanarsi velocemente dai locali.

Un escamotage per permettere ai clienti di scappare dal retro dell'esercizio. Il piano purtroppo non è andato a buon fine: i Carabinieri hanno bloccato l'uomo, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il proprietario è stato denunciato e dovrà pagare una multa per l'attività non autorizzata, mentre i suoi sette clienti sono stati sanzionati per assembramento non autorizzato.