Buche in via Montenero a Moncalieri, residenti preoccupati scrivono al Comune

E' bastata la poca pioggia dei giorni scorsi per creare buche e voragini nel terreno. Coì i residenti in via Montenero a Moncalieri ora si trovano a convivere con una strada disseminata di transenne per evitare che persone e auto possano finire nei guai.

Diversi residenti della zona di Borgo Vittoria si sono rivolti all'Amministrazione per segnalare il problema, che pare sia da attribuire a perdite fognarie nel sottosuolo, che nel tempo hanno mangiato il terreno sotto l'asfalto favorendo il cedimento. Per questo dal Comune hanno chiamato in causa Smat: "Deve intervenire al più presto per risolvere questa situazione”.

E tra coloro che abitano in via Montenero c'è apprensione, pensando alle piogge attese nelle prossime ore.