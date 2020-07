Incidente di Condove, ridotta a 14 anni in appello la condanna a Maurizio De Giulio

E' stata ridotta a 14 anni e 4 mesi la condanna per Maurizio De Giulio, l'elettricista di Nichelino che il 9 luglio 2017 a Condove, dopo una lite in strada, inseguì e urtò con il suo furgone una motocicletta, provocando la morte della 27enne Elisa Ferrero di Moncalieri e il ferimento del fidanzato, Matteo Penna.

La sentenza è stata pronunciata dalla corte d'Assise d'Appello di Milano. In primo grado la pena era stata di 15 anni e 8 mesi pronunciata con rito abbreviato. All'imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche, che hanno prevalso sulle aggravanti. E' stata comunque confermata l'accusa di omicidio volontario.

"Questa sentenza - commenta l'avvocato Marco Moda, che ha difeso l'imputato insieme al collega Vittorio Nizza - non ci soddisfa. Al più si tratta di un omicidio stradale, non certo di un omicidio volontario. De Giulio non voleva uccidere e molte circostanze confermano questa tesi: per esempio la frenata, rilevata dall'abs del suo furgone, o la disperazione che manifestò subito dopo l'urto, di cui si trova traccia nel verbale di un testimone. Elementi che finora stati trascurati. Vedremo in Cassazione".