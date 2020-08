Nuove pedonalizzazioni: da domani chiuse alle auto via Mameli, via Lanino, via Andreis e via Borgo Dora

Da domani via Mameli; via Lanino; via Borgo Dora, nel tratto tra le vie Andreis e Mameli e a nord di via Andreis; via Andreis, nel tratto tra l’interno 18 e la carreggiata ovest di corso Giulio Cesare saranno interdette al transito dei veicoli.



In queste aree, come nel tratto già pedonalizzato di via Borgo Dora, tra corso Giulio Cesare e via San Simone, la circolazione sarà consentita esclusivamente ai pedoni, alle biciclette, ai veicoli delle persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di specifico contrassegno, a quelli delle aziende erogatrici di pubblici servizi, ai taxi e ai veicoli di emergenza e soccorso, oltre a quelli utilizzati per la raccolta di rifiuti e le operazioni di spazzamento.



I veicoli autorizzati al transito dovranno comunque mantenere una velocità inferiore ai 10 km orari.



Lungo via Andreis, nel tratto compreso tra via San Pietro in Vincoli e l'interno 18 di via Andreis, la circolazione sarà a senso unico, in direzione ovest.



Il provvedimento è il risultato di un lavoro congiunto con la Circoscrizione 7 e 'Borgo Dora Camminabile' che dà seguito alle richieste pervenute dai cittadini e dalle associazioni operanti sul territorio di Borgo Dora.