Scontro tra auto in corso Potenza: un uomo sbalzato fuori, l'altro resta incastrato nel veicolo

Brutto incidente questa mattina all'incrocio di corso Potenza con via Pianezza.

Non erano ancora scattate le 7 quando due auto si sono scontrate tra loro, probabilmente per un semaforo non rispettato.

Uno dei due conducenti, un ragazzo tra i 25 e i 30 anni, è rimasto incastrato nell'auto, l'altro, un 27enne, è invece stato catapultato fuori dal veicolo. Sul posto il 118, ma si attendono anche le forza dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Entrambi i feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale: il 27enne sbalzato fuori in codice rosso al San Giovanni Bosco, l'altro in codice giallo al Maria Vittoria.