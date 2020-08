Segue la ex appena rientrata dalle ferie e le impedisce di allontanarsi con l’auto: arrestato

Pedinamenti, controllo sistematico del telefono, apparizioni dal nulla in luoghi frequentati dalla ex: sono solo alcuni degli atteggiamenti persecutori compiuti da un trentenne di Torino nei confronti della ex, dal mese di luglio. La fine della relazione era stata determinata dal comportamento sempre più ossessivo e possessivo di lui, in più occasione sfociato anche in aggressioni fisiche. Ma la donna non si era mai rivolta alle forze dell’ordine per paura e vergogna.

La polizia è stata interessata dei fatti lo scorso mercoledì pomeriggio, quando la giovane cerca rifugio in questura, terrorizzata, dopo aver subito l’ennesimo attacco. L'aggressore l'aveva infatti aspettata nei pressi di casa, in pieno centro, e, non appena lei si era messa alla guida della propria auto, le aveva aperto lo sportello prendendole le chiavi, impedendole di partire.

Spaventata dalla scenata di gelosia, la ragazza era scappata in questura.

Gli agenti hanno quindi individuato lo stalker in piazza Savoia, grazie a una foto mostrata loro dalla ragazza. Aveva in tasca le chiavi dell’auto della ex.

Dalle indagini, a suo carico sono emersi diversi precedenti di polizia per lesioni risalenti al 2016.

Il trentenne, convinto di non aver fatto nulla di grave, aveva atteso il rientro a Torino della ex, per continuare nel suo comportamento molesto che non si era mai fermato da quando i due si erano lasciati.

Lo stalker è stato arrestato per atti persecutori.