Scuola, Cirio ribadisce: "La febbre venga misurata a scuola". Stanziati 500mila euro per l'acquisto di termoscanner

In quest'ottica, il Presidente e l'assessore all'Istruzione Elena Chiorino hanno comunicato che la Regione stanzierà, già nelle prossime ore, 500mila euro per l’acquisto di termoscanner da distribuire direttamente a tutte le 542 autonomie scolastiche piemontesi a cui fanno capo 3.200 plessi.

La misurazione della febbre agli studenti non può essere affidata soltanto alle famiglia, ma deve avvenire a scuola. Lo ha detto il presidente della Regione, Alberto Cirio , che dopo l'annuncio di stamattina ha ribadito il concetto oggi pomeriggio nell'incontro che si è tenuto con l'Usr, la Prefettura di Torino e i rappresentanti degli enti locali proprio per affrontare le criticità legate alla ripartenza dell’anno scolastico.

L'Usr ha raccolto l'appello del governatore e ha promesso che farà una'indagine interna per verificare questa possibilità. In ogni caso, dal momento che il Governo non ha previsto nessuna forma di verifica che la temperatura venga effettivamente misurata a casa, la Regione sta valutando di introdurre dei meccanismi di controllo con una apposita ordinanza per sollecitare l’attenzione sul tema da parte delle famiglie.