A Collegno una nuova flotta di bus Iveco

Una nuova flotta di autobus ecologici per arricchire il trasporto pubblico. Questa mattina Collegno ha ospitato la consegna di 23 autobus Crossway alla Sadem Torino, azienda che gestisce il trasporto pubblico dell’area, con una disponibilità di circa 230 veicoli quasi completamente a marchio IVECO BUS.

“L’introduzione di questi nuovi mezzi ci permetterà di migliorare sotto numerosi aspetti - ha commentato Valentina Astori, amministratore delegato di Sadem -. Abbiamo deciso di puntare su veicoli sicuri ed efficienti, che ci permetteranno di affrontare la riapertura delle scuole a settembre e le sfide di questo periodo con maggiore tranquillità e consapevolezza. Abbiamo voluto dimostrare con i fatti di voler essere, per questo territorio, un player serio ed affidabile".

Alla consegna dei 23 autobus, avvenuta presso la Lavanderia a Vapore di Collegno, erano presenti Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia, Valentina Astori, Amministratore Delegato di Sadem e, per IVECO BUS, Giorgio Zino, Business DirectorSouth Europe, Tiziano Dotti, Public Sales Manager e Giovanni Ripullone, Sales Key Account.

“Il rapporto tra IVECO BUS e Sadem è ormai consolidato nel tempo; questa fornitura rappresenta una conferma della performance, dell’efficienza e della economicità dei mezzi, oltre che dell’elevato livello di servizio garantito dal full service operato dal nostro concessionario per il Piemonte IVECO Orecchia, che svolge l’attività di assistenza tecnica da oltre 80 anni con competenza e capillarità su tutto il territorio “ ha dichiarato Giorgio Zino, IVECO BUS Business Director South Europe, che ha proseguito: “In questo momento poi, la messa in linea di nuovi Crossway è una bella storia che racconta della caparbia visione del futuro di Sadem e di come IVECO BUS continui ad accompagnare il gruppo Arriva nella crescita e nel rinnovo della flotta con mezzi sempre più tecnologici ed ecologici".

Dei 23 nuovi autobus consegnati alla Sadem Torino, sette sono Crossway Normal Floor, concepito per il trasporto interurbano e scolastico, ovvero lunghi 12 metri, con una capienza pari a 49 posti a sedere e 22 in piedi, con la possibilità di accesso agevolato per i passeggeri disabili, mentre gli altri sedici sono sei nella versione Normal Floor e dieci in quella Low Entry, veicoli adatti per il trasporto di passeggeri a corto e medio raggio, con una capienza di 35 posti a sedere e di 60 in piedi, con ingresso accessibile a tutti i passeggeri. Una vera e propria flotta, dunque, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro.

“Siamo molto orgogliosi di poter presentare questi nuovi autobus, moderni ed ecologici, che andranno ad arricchire ancor di più la nostra offerta – ha dichiarato Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia – Nonostante il quadro incerto in cui ci troviamo ad operare, non solo per l’emergenza sanitaria ma anche dal punto di vista delle prospettive contrattuali, il Gruppo Arriva ha deciso di effettuare un cospicuo investimento con l’obiettivo di rendere ancora più attrattivo e sicuro per i passeggeri il servizio offerto".